غرفة الأحساء تُنظم لقاء افترضي بعنوان (نمو الاستثمار الجريء بالمملكة).. مساء الأربعاء

الاحساء - المناطق

تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الاعمال، ومجلس ريادة الأعمال، لقاء افتراضي عام، بعنوان (نمو الاستثمار الجريء بالمملكة)، وذلك مساء الأربعاء 28 محرم 1442هـ الموافق 16 سبتمبر 2020، الساعة الثامنة مساءً، للرجال والسيدات.

ويأتي اللقاء ضمن الفعاليات والبرامج والمبادرات المستمرة التي تنظمها الغرفة بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة لرفع مستوى الوعي بأحدث التطورات في قطاع الابتكار وريادة الأعمال في الأحساء، وما يمكن أن يؤديه نمو الاستثمار الجريء من دور ومساهمة كبيرة في تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال نمو وتنويع اقتصاد المملكة.

ويناقش اللقاء واقع وفرص وآفاق نمو الاستثمار الجريء بالمملكة في ضوء ضخامة وجاذبية سوق المملكة لريادي الأعمال وكذلك زيادة اهتمام الحكومة -وفقها الله- بالابتكار وريادة الأعمال بشكل واضح، باعتبارهما من بين محاور التركيز في رؤية 2030، فضلًا عن توالي المبادرات الحكومية خلال الفترة الأخيرة لتشجيع نمو الشركات الناشئة وتحسين منظومة الاستثمار الجريء.

يُشار إلى أن مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال بغرفة الأحساء، يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية والخبراء والمستثمرين على تشجيع وتأهيل ودعم وتمكين شباب وشابات الأحساء لدخول مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والابتكار لإنتاج مشروعات تقنية ونوعية ذات قيمة مُضافة تُساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

والجدير ذكره أن المملكة نجحت خلال الفترة الأخيرة في اتخاذ سلسلة من الإجراءات وأطلقت عدة مبادرات أدت إلى زيادة عدد الحاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز الابتكار وتعزيز قطاع الملكية الخاصة ورأس المال الجري وتحفيز الاستثمارات ما ساهم في تفعيل منظومة وبيئة ريادة الأعمال وتحسين جودة الشركات الناشئة.