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“هدف”: 32 مرشداً مهنياً في 13 منطقة يقدمون الاستشارات للباحثين عن عمل للحصول على الوظيفة

“هدف”: 32 مرشداً مهنياً في 13 منطقة يقدمون الاستشارات للباحثين عن عمل للحصول على الوظيفة
http://almnatiq.net/?p=903030
المناطق - الرياض

 

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 32 مرشد مهني في 13 منطقة مختلفة، ضمن خدمة الإرشاد المهني عن بُعد، التي أطلقت مؤخراً على منصة التثقيف والإرشاد المهني (سُبل)، بهدف تقديم الاستشارات المهنية للباحثين والباحثات عن عمل، وتعريفهم بأحدث الطرق والوسائل الخاصة بالحصول على الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى الخطط التطويرية المهنية، حيث تستهدف في مرحلتها الأولى الباحثين والباحثات عن عمل.

ويأتي تخصيص 32 مرشد مهني في مناطق متفرقة من المملكة، تلبية للأعداد المتزايدة، التي ترغب الاستفادة من مخرجات الخدمة في تحديد مسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

وتهدف خدمة الإرشاد المهني عن بعد، إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتفق مع طموحاتهم الشخصية العلمية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية.

وتدعم منصة “سُبل” من خلال الرابط subol.sa ، الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، بخيارات تعلم وأخرى مهنية عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة.

كما توفر “سُبل” بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

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