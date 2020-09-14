احدث الأخبار

“التقاعد” تحث العملاء على تحديث بياناتهم الشخصية
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة
منطقة تبوك
 تقرير أوبك الشهري: خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.1-% في 2020
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يدشن حملة الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف “الصلاة نور”
منطقة جازان
 أمير منطقة الجوف يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جائزة الجوف للتميّز والإبداع
منطقة الجوف
 “هدف”: 32 مرشداً مهنياً في 13 منطقة يقدمون الاستشارات للباحثين عن عمل للحصول على الوظيفة
أبرز المواد
 3 طلاب بالشرقية ينتزعون عن “بعـد” ميداليات ذهبية وفضية ضمن مشاركتهم في منافسات مسابقة أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات ٢٠٢٠ م
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تُنظم لقاء افترضي بعنوان (نمو الاستثمار الجريء بالمملكة).. مساء الأربعاء
المنطقة الشرقية
 الحكومة الأردنية تدين استمرار استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في المملكة
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يؤهل 30 قائدة مدرسية
المنطقة الشرقية
 الزامل يترأس اجتماع مجلس إدارة ” بناء” عبر الاتصال المرئي
المنطقة الشرقية
 أسعار النفط تنخفض إلى 39.50 دولارا
أبرز المواد
“التقاعد” تحث العملاء على تحديث بياناتهم الشخصية

“التقاعد” تحث العملاء على تحديث بياناتهم الشخصية

أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة

منطقة تبوك
تقرير أوبك الشهري: خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.1-% في 2020

تقرير أوبك الشهري: خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.1-% في 2020

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يدشن حملة الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف “الصلاة نور”

نائب أمير منطقة جازان يدشن حملة الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف “الصلاة نور”

منطقة جازان

أمير منطقة الجوف يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جائزة الجوف للتميّز والإبداع

أمير منطقة الجوف يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جائزة الجوف للتميّز والإبداع
http://almnatiq.net/?p=903033
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الأمناء في مكتبه عبر “الاتصال المرئي” اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة جائزة الجوف للتميّز والإبداع.
وأكد سموّه في كلمته الافتتاحية للجلسة على أهمية الجائزة وأهدافها الرامية إلى إيجاد بيئة تنافسية تشجع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية والأفراد بمنطقة الجوف، للأداء المتميّز والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوائم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
كما أكد سموّه على أهمية أن يعمل مجلس إدارة الجائزة وأمانتها العامة لتحقيق أعلى القيم في التنافس الإيجابي والتميز والابداع والشفافية والعدالة والمواطنة المسؤولة.
بعد ذلك تم استعراض مجالات الجائزة وفروعها، وتصفح الموقع الإلكتروني ونظام التحكيم، تلى ذلك عرض البرامج والأنشطة الإثرائية، وخطة لجنة العلاقات العامة والإعلام.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وكيل إمارة منطقة الجوف حسين السلطان، ورئيس جامعة الجوف الدكتور محمد الشايع، وأمين عام الجائزة الدكتور أحمد السناني، وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، ومدير عام التعليم الدكتور سعيد الغامدي، ونائب أمين عام الجائزة الدكتور جهاد زين العابدين، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد العتيبي، ورئيس لجنة تقنية المعلومات الدكتور ماجد الفياض، ورئيس لجنة منسقي المجالات والبرامج والأنشطة الإثرائية عبدالله الزيدان، وممثل لجنة العلاقات والإعلام عبدالله الماجد.

 

روابط ذات صلة

إجراء 14 عملية إعادة بناء رباط صليبي في مستشفى القريات

إجراء 14 عملية إعادة بناء رباط صليبي في مستشفى القريات
معلمة ترفض إجازة الأمومة وتستأنف عملها على منصة مدرستي

معلمة ترفض إجازة الأمومة وتستأنف عملها على منصة مدرستي
جولة بعض المواقع والإحتفاء بالإسعافات الأولية أبرز ملامح الأسبوع الماضي لهلال الجوف

جولة بعض المواقع والإحتفاء بالإسعافات الأولية أبرز ملامح الأسبوع الماضي لهلال الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*