نائب أمير منطقة جازان يدشن حملة الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف “الصلاة نور”

جازان - فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ،إلكترونياً حملة “الصلاة نور”، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحضور مدير عام الفرع بالمنطقة فضيلة الشيخ سليمان بن يحيى المالكي ، وعددا من القيادات والموظفين.

وتتضمن الحملة المنفذة عددا من البرامج التوعوية والتوجيهية والتي تُعنى بالمحافظة على الركن الثاني من أركان الإسلام، عبر جولات ميدانية في الأماكن العامة والمنتزهات وعبر الشاشات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

وأكد سمو نائب أمير جازان ، على أهمية تنفيذ مثل هذه الحملات التي تأتي ضمن جهود وبرامج وانشطة الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المختلفة ، والتي تحث على الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف كافة مجالات الحياة ، وما تقدمه لتوعية المجتمع بشعائر الدين الإسلامي واهمية الصلاة في حياة المسلم ، انفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة . متمنيا لهم التوفيق والسداد وتحقيق اهداف الحملة .

من جهته أوضح مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فضيلة الشيخ سليمان بن يحي علي المالكي ، أن الحملة المباركة ستنطلق عبر منتجات توعوية وتوجيهية بشتى الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي , منوها بتوجيهات سموه خلال اللقاء فيما يتعلق بأهمية دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.