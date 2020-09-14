تقرير أوبك الشهري:
– خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.1-% في 2020
– الإبقاء على توقعات نمو الاقتصاد في 2021 دون تغيير عند 4.7%
– خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بـ 0.4 مليون برميل يوميا في 2020
– رفع توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك بـ 360 ألف برميل يوميا في 2020
– رفع توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك بـ 371 ألف برميل يوميا في 2020
– خفض توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بـ 0.7 مليون برميل يوميا في2020
– خفض توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بـ 1.1 مليون برميل يوميا في2021
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