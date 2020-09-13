أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة

تبوك - فايز السميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بمنطقة تبوك الدكتور سالم بن خليل الضاحي وأعضاء مجلس الإدارة

ونوه سموه في بداية اللقاء بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله – في خدمة هذه الفئة, مؤكدًا سموه أهمية تأهيل ورعاية المصابين بالتوحد ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع وتمكين المُلهمين والمبدعين منهم للمشاركة في إثراء الوطن في جميع المجالات وتقديم الخدمات لهم بما يُلبي تطلعات ذوي المصابين بطيف التوحد.

وأطلع سموه خلال اللقاء على أبرز إنجازات الجمعية ومشاريعها التي جرى تحقيقها خلال العام الماضي 2019م، وأهم البرامج والمبادرات والاستشارات التي استهدفت ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم , بالإضافة إلى نتائج مشاركة الجمعية في الملتقيات والمؤتمرات على مستوى المملكة , وخطط وبرامج الجمعية المستقبلية .

وأعرب سمو أمير المنطقة عن تمنياته للجمعية المزيد من العون والنجاح في سبيل ما تقدمه من أعمال خيرية وجهود ملموسة بناءة لدعم هذه الفئة الغالية على الجميع.

من جانبه ثمن الدكتور الضاحي لسمو أمير منطقة تبوك الدعم الكبير الذي تلقاه الجمعية من سموه الجمعية للاستمرار نحو تحقيق المزيد من المنجزات والأهداف التي تخدم هذا الوطن وأبنائه في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.