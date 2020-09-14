نائب أمير الشرقية : تعزيز برامج تأهيل القيادات النسائية في القطاع العام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أن رأس المال البشري، المحرك الرئيس للتنمية الإدارية، وتطوير الأداء، وذلك في لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أحمد السجان، يرافقه مدير عام فرع المعهد بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد بن صالح البخيتي، والدكتور حصة العقيل مدير عام لفرع معهد الإدارة العامة النسوي بالمنطقة الشرقية.

منوهاً سموه بما حظى به معهد الإدارة العامة من القيادة الرشيدة –يحفظها الله- منذ تأسيسه من رعاية واهتمام، أسهم في تطوير قدراته، وتعزيز برامجه التدريبية والتطويرية، مشيراً لأهمية إذكاء روح المبادرة والابتكار في القطاع العام، والاستجابة الفاعلة لحاجات الجهات الشريكة، والحرص على التميز في تقديم الخدمات، وترسيخ قيمة العمل بروح الفريق في إدارات وفروع المعهد، وإدماج هذه القيمة في برامج وأنشطة المعهد التدريبية، مؤكداً أهمية إتاحة المجال للعنصر النسائي، وتعزيز برامج لتأهيل القيادات النسائية في القطاع العام، باعتبار المرأة شريك رئيسي في التنمية، متمنياً سموه لمنسوبي المعهد التوفيق.

من جانبه قدم معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما يحظى به المعهد من دعمٍ ومتابعة، وحرص على مشاركته في تطوير الأجهزة العامة والعاملين بها، عبر خدمات البحوث والاستشارات والتدريب التي يقدمها المعهد، بواسطة الكادر الأكاديمي المؤهل من العاملين في المعهد.