أمين الشرقية يترأس الاجتماع المرئي للوكلاء ورؤساء البلديات لمناقشة جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري وبرامج جودة الحياة

المناطق - الدمام

عقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الاثنين 26/1/1442هـ، بقاعة الاجتماعات بالأمانة، الاجتماع المرئي الدوري الثاني للعام 1442هـ للوكلاء ورؤساء البلديات، الذي يهدف لمتابعة جهود كافة الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج جودة الحياة في المنطقة، والتركيز على العناصر الهامة، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، والتي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكّد معاليه في بداية الاجتماع أن هذه اللقاءات الافتراضية الدورية تأتي لتحقيق الاستمرارية في نجاح الجهود المبذولة من قبل الأمانة لكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، منوّهاً إلى أجندة الاجتماع والتي من أهمها ” التعدّيات “، سواء على الأراضي الحكومية أو الشواطئ، أو غيرها من الأماكن، بالتنسيق مع اللجنة المخصصة لها، والتي تشارك فيها عدد من الجهات ذات العلاقة، ومعالجة التشوه البصري، ومبادرة ” المسار الصحي ” بالقطيف، كذلك تغطية مولدات الكهرباء بحواجز جمالية بالتنسيق مع شركة الكهرباء، مُشيرا إلى أن الهدف من عرضها تسليط الضوء على التجارب الناجحة التي يمكن استنساخها من البلديات الأخرى.

وعن عناصر التشوه البصري التي شدّد على معالجتها، أشار معاليه إلى الأرصفة سواءً في صيانتها أو دهانها، إضافة الى تحسين مستوى منسوب أغطية التفتيش والتركيز على الخرسانة المالئة والتي تساهم في ايجاد الحلول السريعة لمعالجة الهبوطات لكونها مُسبب رئيس للمشاكل لقائدي المركبات، كما نوّه الى ضرورة التقليل من الصبّات الخرسانية بقدر الإمكان وتحويلها إلى معالجات مرورية، إضافة إلى إيجاد تصاميم وصور جمالية للحاويات، وكذلك تحسين وتجميل وتوحيد الصورة البصرية لوحات المحلات، ليكون لها جميعا حوكمة مميزة ومدروسة بشكل جيد، حيث تمثل اللوحات التجارية دورا هاما في تحديد المظهر العام لشوارع المدن الحديثة، حيث تضفي حيوية ونشاطا على المدينة، هذا بالإضافة الى أنها تدعم الأعمال التجارية.

عقب ذلك استعرض المستمعون جدول الاعمال وأهم ما تضمنه من بنود حيال هذا الاجتماع.