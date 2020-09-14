“الرفقة الصالحة” أمسية تثقيفية نسائية في جمعية التنمية الأسرية بتبوك

المناطق - تبوك

تنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك، بعد غدٍ أمسية تثقيفية بعنوان ” الرفقة الصالحة ” وذلك من الساعة السابعة مساءً وحتى الثامنة والنصف مساءً عبر منصة الجمعية الإلكترونية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بتبوك فهد العنزي أن هذه الأمسية التي تستهدف النساء تقدم مجاناً و ستتناول عدة محاور منها التعرف على دور الإسلام في بناء العلاقات النافعة و الأثار الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية و مفهوم بريق المرآة وتقدمها المدربة انتصار محمد زبيدي مشيراً إلى أن الأمسية تأتي ضمن برامج الجمعية التنموية الوقائية والعلاجية للأسرة للإسهام في تحقيق الاستقرار الأسري .