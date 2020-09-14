احدث الأخبار

“سكني”: حجز أكثر من 80% للمرحلة الأولى من مشروع لؤلؤة الديار في ينبع
الاقتصاد
 سفير المملكة المتحدة لدى المملكة يزور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
أبرز المواد
 “الصحة” تطلق حملة “أغلى شنطة لحمايتك وحماية أحبابك”
محليات
 مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية تصدر عددها ١٩٤
منطقة المدينة المنورة
 الجامعة الإسلامية تطلق برامجها بمناسبة اليوم الوطني ٩٠
منطقة المدينة المنورة
 نائب أمير الشرقية يلتقي معالي رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالأحساء
المنطقة الشرقية
 ” أمراض اللثة وطرق علاجها” .. محاضرة توعوية صحية بتبوك غداً
منطقة تبوك
 “الرفقة الصالحة” أمسية تثقيفية نسائية في جمعية التنمية الأسرية بتبوك
منطقة تبوك
 أمين الشرقية يترأس الاجتماع المرئي للوكلاء ورؤساء البلديات لمناقشة جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري وبرامج جودة الحياة
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية : تعزيز برامج تأهيل القيادات النسائية في القطاع العام
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : “أبطال الصحة” حجر الزاوية في مواجهة “كوفيد-19”
المنطقة الشرقية
 المياه الوطنية تبرم مذكرة تفاهم مع الدولية لتقنية الطاقة لتحفيز المجتمع على ترشيد استهلاك المياه
أبرز المواد
“سكني”: حجز أكثر من 80% للمرحلة الأولى من مشروع لؤلؤة الديار في ينبع

“سكني”: حجز أكثر من 80% للمرحلة الأولى من مشروع لؤلؤة الديار في ينبع

الاقتصاد
سفير المملكة المتحدة لدى المملكة يزور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

سفير المملكة المتحدة لدى المملكة يزور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

أبرز المواد
“الصحة” تطلق حملة “أغلى شنطة لحمايتك وحماية أحبابك”

“الصحة” تطلق حملة “أغلى شنطة لحمايتك وحماية أحبابك”

محليات
مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية تصدر عددها ١٩٤

مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية تصدر عددها ١٩٤

منطقة المدينة المنورة

“الرفقة الصالحة” أمسية تثقيفية نسائية في جمعية التنمية الأسرية بتبوك

“الرفقة الصالحة” أمسية تثقيفية نسائية في جمعية التنمية الأسرية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=903079
المناطق - تبوك
تنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك، بعد غدٍ أمسية تثقيفية بعنوان ” الرفقة الصالحة ” وذلك من الساعة السابعة مساءً وحتى الثامنة والنصف مساءً عبر منصة الجمعية الإلكترونية.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بتبوك فهد العنزي أن هذه الأمسية التي تستهدف النساء تقدم مجاناً و ستتناول عدة محاور منها التعرف على دور الإسلام في بناء العلاقات النافعة و الأثار الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية و مفهوم بريق المرآة وتقدمها المدربة انتصار محمد زبيدي مشيراً إلى أن الأمسية تأتي ضمن برامج الجمعية التنموية الوقائية والعلاجية للأسرة للإسهام في تحقيق الاستقرار الأسري .

روابط ذات صلة

” أمراض اللثة وطرق علاجها” .. محاضرة توعوية صحية بتبوك غداً

” أمراض اللثة وطرق علاجها” .. محاضرة توعوية صحية بتبوك غداً
أمير تبوك يطلع على جهود وبرامج جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على جهود وبرامج جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة
أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*