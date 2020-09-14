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” أمراض اللثة وطرق علاجها” .. محاضرة توعوية صحية بتبوك غداً

” أمراض اللثة وطرق علاجها” .. محاضرة توعوية صحية بتبوك غداً
http://almnatiq.net/?p=903082
المناطق - تبوك
تنظم الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك غدا محاضرة توعوية بعنوان ” أمراض اللثة وطرق علاجها” وذلك عند الساعة الثامنة مساءً عبر منصة زوم الإلكترونية.
وأوضح رئيس اللجنة الصحية بالجمعية الخيرية للرعاية الصحية بالمنطقة الدكتور يوسف العلاوي أن هذه المحاضرة تأتي ضمن برنامج الجمعية التوعوي “صحة الأسنان”الذي يتضمن عدداً من المحاضرات التثقيفية ويقدمها نخبة من الاستشاريين وأساتذة الجامعات كل يوم ثلاثاء مبيناً أن هذه البرامج يأتي كذلك ضمن حزمة من البرامج التي نفذتها وتواصل الجمعية تقديمها في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية وحرص الجمعية على تفعيل دورها من خلال تقديم العديد من البرامج النوعية في مختلف المجالات وتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي لخدمة المجتمع.
ودعا الدكتور العلاوي الجميع الحرص على متابعة ما يقدم من خلال هذه المحاضرات التوعوية عبر عبر الرابط التالي: https://zoom.us/j/8731213012

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