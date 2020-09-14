نائب أمير الشرقية يلتقي معالي رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالأحساء

ونوه سموه بالجهود الحثيثة التي يبذلها منسوبي القطاعات الصحية للحد من آثار جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19″، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- حريصان على تحسين أداء القطاعات الصحية، ورفع كفاءة التشغيل، مضيفاً أن إنشاء التجمعات الصحية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، والتحول إلى نموذج الوقاية والرعاية الأولية، مشيراً لأهمية استمرارية عملية تأهيل الكوادر الطبية، وتوسيع الشراكات مع الكليات الطبية، والجمعيات الطبية المتخصصة، بما يضمن تبادل الخبرات، ونقل التجارب، لخدمة المرضى والمستفيدين.

متمنياً سموه لمنسوبي التجمع التوفيق في أداء عملهم.

من جهته قدم معالي رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالأحساء الدكتور أحمد الشعيبي، عن شكره وامتنانه، باسمه وباسم منسوبي التجمع، لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على الدعم الكريم للتجمع منذ صدور الموافقة على إنشائه، مشيراً أن التجمع يسعى وبشكل مستمر لتعزيز خدماته، ورفع كفاءتها، والانتقال إلى نموذج تشغيل يراعي أحدث المفاهيم في الإدارة الطبية.