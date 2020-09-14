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الجامعة الإسلامية تطلق برامجها بمناسبة اليوم الوطني ٩٠

الجامعة الإسلامية تطلق برامجها بمناسبة اليوم الوطني ٩٠

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الجامعة الإسلامية تطلق برامجها بمناسبة اليوم الوطني ٩٠

الجامعة الإسلامية تطلق برامجها بمناسبة اليوم الوطني ٩٠
http://almnatiq.net/?p=903090
المناطق - المدينة المنورة
أطلقت  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  اليوم باكورة برامجها بمناسبة اليوم الوطني التسعون والذي يصادف توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ٢٣ سبتمبر من كل عام، من خلال مسابقة ثقافية لمنسوبي الجامعة.

وهنأ سمو رئيس الجامعة الأمير د.ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز حفظهما الله بمناسبة اليوم الوطني التسعون، والذي يوافق الأربعاء القادم ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠ ، مشيراً إلى إن هذه المناسبة تأتي والوطن يرفل في ثياب العز والنصر والتمكين في ظل هذه القياد الرشيدة حفظها الله.
وأبان سموه أن اليوم الوطني هو مناسبة عظيمة تحمل في طياتها ذكرى الكفاح والبناء الذي قام به المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وسار على إثره من بعده أبنائه البررة ، مما جعل اسم المملكة يرتفع في المحافل الإقليمية والعالمية، وأصبح الوطن المواطن يعيشون في رفاهية وخصوصا في ظل التنمية التي تشهدها المملكة في رؤية ٢٠٣٠م.

من جهته، أكد عميد شؤون الطلاب د.سامي الحيسوني أن توجيهات سمو رئيس الجامعة تؤكد على ضرورة مواكبة مناسبة اليوم الوطني من خلال التجهيز على كافة المستويات لما لهذه المناسبة من قيمة بالغة في نفوس الجميع، وأن العمادة حريصة على القيام بتنفيذ العديد من المناشط بمناسبة هذا اليوم الخالد في نفوس أبناء الوطن.
وأشار د. الحيسوني أن العمادة أطلقت احتفالا بهذه المناسبة مسابقة ثقافية في فروع التصميم، والفن التشكيلي، والشعر، والتصوير، والمقالات، والتغريد، والإنتاج، وأن اخر موعد لاستلام المشاركات هو الإثنين القادم ٤ صفر ١٤٤٢هـ، وأن يكون محتوى المشاركات متعلق بالمملكة العربية السعودية.

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