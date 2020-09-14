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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية تصدر عددها ١٩٤

مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية تصدر عددها ١٩٤

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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية تصدر عددها ١٩٤

مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية تصدر عددها ١٩٤
http://almnatiq.net/?p=903093
المناطق - المدينة المنورة
أصدرت الجامعة الإسلامية اليوم الإثنين العدد (194) من (مجلّة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية) والتي ناقشت عدداً من الموضوعات المستجدة وخصوصا في ظل جائحة فيروس كورونا.
وتهدف المجلة إلى التميُّز في نشر الأبحاث العلمية الرصينة المؤصَّلة، وانتقاء ما تنشره لقُرّائها، مما يضيف إلى المعرفة، ويُسهم في بنائها، ويواكب قضايا العصر ومستجداته، كما تلتزم المجلة بالوسطيةَ المعتدلة، وإبراز الصورةَ الصحيحة للشريعة، والحرص على انتشار أبحاثها وزيادة المطالعين لها والمستفيدين منها.
ومن أبرز الأبحاث التي تم نشرها في المجلة “حكم تعليق الجمعات والجماعات بسبب وباء كورونا المستجد”، ودراسة فقهية حول المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بجائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك (حقوقُ المِلْكيّة الفِكْريّة وأثرُها في قضايا التَّجديد والاجتهاد الفِقْهيِّ دراسة فِقْهية، والاستدلال بالاستحسان وهي دراسة تطبيقية مقارنة بين مدرستي الحنفية والشافعية.
كما شارك في المجلة بحث بعنوان: “تقنية البلوكتشين تكييفها وتطبيقاتها الفقهية”، والإصلاح والتطوير الإداري للأوقاف في المملكة العربية السعودية، وجريمة الاعتداء على رجل الأمن في الفقه الإسلامي والنظام السعودي وهي دراسة مقارنة.
جدير بالذكر أن أول عدد أصدر لـ(مجلّة الجامعة الإسلامية) عام 1388هـ – 1968م، أي قبل أكثر من (54) عاماً، وصُدِّر العدد بكلمة من نائب رئيس الجامعة آنذاك: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى، وكانت المجلّة في سنواتها الأولى تضم -إلى جانب البحوث العلمية- مقالاتٍ أدبية، وقصائد، ومقتطفات من الصحف، وفتاوى، وغير ذلك.، وفي عام- 1984م تم تجديد المجلة حيث اقتصرَت على البحوث العلمية، وتطورت المجلة لتتفرع لعدة مجلات علمية محكمة في عام 2017م

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