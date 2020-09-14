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سفير المملكة المتحدة لدى المملكة يزور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

سفير المملكة المتحدة لدى المملكة يزور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

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سفير المملكة المتحدة لدى المملكة يزور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

سفير المملكة المتحدة لدى المملكة يزور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=903098
المناطق - واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم , سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ” نيل كرومبتون ” والوفد المرافق له.
واستمع السفير خلال الزيارة لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
وأشاد السفير البريطاني بالدور الإيجابي الذي يقوم به التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب نحو إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدَّولية، وتعزيز العَلاقات والتعاون المستمر مع جميع دول العالم من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدَّولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليَّين.
وأكد اللواء المغيدي أن زيارة السفير البريطاني تأتي في إطار التعاون المشترك للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مع الدول الداعمة.

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