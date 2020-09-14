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الموارد البشرية توضح خطوات إصدار وتجديد رخص العمل

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الموارد البشرية توضح خطوات إصدار وتجديد رخص العمل

الموارد البشرية توضح خطوات إصدار وتجديد رخص العمل
http://almnatiq.net/?p=903140

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية الحصول على خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، مشيرة إلى شروط الحصول على الخدمة.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» آلية الحصول على خدمة إصدار وتجديد رخص العمل والتي جاءت كالآتي:

– قم بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– اختر خدمة إصدار/تجديد رخص العمل.

– ادخل البيانات وأضاف الوافدين المطلوب إصدار أو تجديد الرخص لهم.

– اضغط على بحث واختر العمالة المراد بإصدار الرخص لهم، ثم اختر «إرسال» ستظهر لك تذكرة مراجعة تحوي رقم السداد.

– استخدم رقم السداد لتسديد الرسوم من خلال البنوك المحلية.

– بعد السداد راجع مكتب الجوازات من أجل إصدار الإقامة.

وأشار إلى شروط الحصول على الخدمة والتي جاءت كالآتي:

– أن يوجد الوافد برقم حدود أو إقامة ويكون على رأس العمل ومضافًا على المنشأة طالبة الخدمة.

– أن يكون النطاق أخضر فما فوق، ولا يمكن إصدار أو تجديد الرخص إذا كانت المنشأة في النطاق الأحمر.

– ألا يتجاوز تاريخ انتهاء الرخصة والإقامة 6 أشهر للنطاق البلاتيني أو الأخضر.

– ألا يوجد للوافد طلب نقل خدمة تحت الدراسة لمنشأة أخرى أو قد تمت الموافقة وبانتظار مراجعة الجوازات لإتمام عملية النقل.

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