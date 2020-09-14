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الانتهاء من اختيار 706عملاً للمنافسة على جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لليوم الوطني

الانتهاء من اختيار 706عملاً للمنافسة على جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لليوم الوطني

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الانتهاء من اختيار 706عملاً للمنافسة على جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لليوم الوطني

الانتهاء من اختيار 706عملاً للمنافسة على جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=903142
المناطق - فتحيه العبدالله

أنهى الفريق الفني لجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني، فرز الأعمال المتقدمة للمشاركة بالجائزة في دورتها الثانية، حيث تم تطبيق معايير الجائزة على هذه الأعمال ونتج عن ذلك اختيار ٧٠٦ عملاً، في ١٦ فرع من فروع الجائزة المختلفة، حيث يجري حالياً تقيم الأعمال المشاركة تمهيداً لاختيار الفائزين والاعلان عنهم خلال الفترة القادمة.

وقال رئيس الفريق الفني للجائزة زيدان بن علي الزيدان أن الجائزة تلقت مجموعة كبيرة من المشاركات المميزة ، منذ انطلاق دورتها الثانية من مختلف أرجاء المملكة وخارجها في جميع فئات الجائزة المختلفة، ويجري حالياً الفرز الدقيق وتحكيم الأعمال الفائزة من قبل لجنة التحكيم
وأشار الزيدان أن الجائزة هي جزء من مشاركة الجامعة في احتفالات اليوم الوطني والتي تعد واحدة من أفضل وأهم المناسبات التي تحتفل بها المملكة العربية السعودية. كما تأتي هذه الجائزة من دور الجامعة في خدمة المجتمع ومشاركة منها عبر إمكاناتها في فعاليات اليوم الوطني الذي يعد من أهم المناسبات التي يحتفل بها الوطن، وهي مناسبة عزيزة على الجميع، إذ توضح ما قام به مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في بناء هذا الوطن، حيث تسعى إلى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا.

يذكر أن قيمة الجائزة مليون ريال سعودي موزعة على ١٦ فرع من فروعها وهي أفضل عمل أدبي- قصة قصيرة، أفضل عمل أدبي- قصيدة شعرية، أفضل عمل إعلامي – إذاعي، أفضل عمل إعلامي – تلفزيوني، أفضل عمل إعلامي – صحفي، أفضل عمل فني – جرافيك، أفضل عمل فني – فن تشكيلي، أفضل عمل فني – مجسم، أفضل عمل فني – نحت، أفضل عمل مجتمعي – أفراد، أفضل عمل مجتمعي – مؤسسات، أفضل فيلم، أفضل مشاركة على التواصل الاجتماعي – أفضل صورة في انستقرام، أفضل مشاركة على التواصل الاجتماعي – أفضل تغريدة ،أفضل مشاركة على التواصل الاجتماعي – أفضل تغطية سناب شات

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