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“الموارد البشرية ” تصدر قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل

“الموارد البشرية ” تصدر قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل
http://almnatiq.net/?p=903145
المناطق - واس

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل، وذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل السعودي.
ويهدف القرار إلى تهيئة بيئة العمل الجاذبة والآمنة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لأبناء وبنات الوطن، ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين وأصحاب العمل، حيث يشتمل هذا التنظيم على ضوابط تشغيل العاملين في الأنشطة كافة.
يذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذه القرارات إلى تطوير بيئة العمل، وتوحيد الأنظمة والمواصفات الفنية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء.

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