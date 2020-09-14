أكثر من 4700 مستفيد من خدمات عيادات تطمن في الحدود الشمالية

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قدمت صحة الحدود الشمالية خدماتها في عيادات تطمن لأكثر من 4700 مستفيد ، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن .

وتقدم عيادة تطمن من خلال 8 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات تطمن مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال ، ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة