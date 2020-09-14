قدمت صحة الحدود الشمالية خدماتها في عيادات تطمن لأكثر من 4700 مستفيد ، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن .
وتقدم عيادة تطمن من خلال 8 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
يذكر أن عيادات تطمن مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال ، ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة
أكثر من 4700 مستفيد من خدمات عيادات تطمن في الحدود الشمالية
قدمت صحة الحدود الشمالية خدماتها في عيادات تطمن لأكثر من 4700 مستفيد ، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن .
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