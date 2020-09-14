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الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعًا لعرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة

الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعًا لعرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة

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الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعًا لعرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة

الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعًا لعرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة
http://almnatiq.net/?p=903151
المناطق - جدة

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعا بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل بن حمزة مطير، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي، لعرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة المكرمة.
واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على خطة التحول المؤسسي بصحة مكة المكرمة؛ التي ستتم من خلال تشكيل التجمع الصحي الأول والذي يضم 10 مستشفيات و٨٢ مركزا للرعاية الصحية الأولية وذلك تطبيقاً لمبادرة التحول الوطني في القطاع الصحي؛ والرامية لإيجاد تجمعات صحية تتنافس على تقديم أجود الخدمات الصحية للمرضى بكفاءة عالية.
وبحسب الدكتور مطير فإن المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة تقوم بالدور الإشرافي والتشريعي وتحسين الإنتاجية والآداء بالقطاعين الحكومي والخاص، فيما يركز دور التجمع الصحي على تقديم الخدمات الصحية وأداء المهام التشغيلية والتنفيذية بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
ووقعت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، مؤخراً اتفاقية لتفويض بعض الصلاحيات للتجمع الصحي لتهيئة التجمع للإستقلال تمهيداً للتحول الوطني في القطاع الصحي بالمنطقة الغربية، أسوة بالتجمعات الصحية السابقة في المنطقة الوسطى والشرقية.
الجدير بالذكر ؛ أن المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ستقوم على قيادة الخدمات الصحية خلال مواسم الحج والعمرة.

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