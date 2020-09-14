احدث الأخبار

الجيش اليمني يسيطر على سلسة جبال دحيظة في محافظة الجوف
أبرز المواد
 الإمارات تدين بشدة استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية في السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعًا لعرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة
منطقة مكة المكرمة
 أكثر من 4700 مستفيد من خدمات عيادات تطمن في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 “الموارد البشرية ” تصدر قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل
أبرز المواد
 الانتهاء من اختيار 706عملاً للمنافسة على جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لليوم الوطني
المنطقة الشرقية
 الموارد البشرية توضح خطوات إصدار وتجديد رخص العمل
أبرز المواد
 تعليم جدة يطلق مبادرة “شركاء في التعلم عن بعد”
منطقة مكة المكرمة
 سقوط قياسي لليرة التركية وتحذير من أزمة اقتصادية أعمق
أبرز المواد
 المملكة تدعو إلى التعاون الدولي لمكافحة جائحة كوفيد ١٩
أبرز المواد
 خدمة جديدة من “فيسبوك” لمنافسة “نتفلكس” و”زوم”
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الكويتي: صحة أمير البلاد تشهد تحسنا
أبرز المواد
الجيش اليمني يسيطر على سلسة جبال دحيظة في محافظة الجوف

الجيش اليمني يسيطر على سلسة جبال دحيظة في محافظة الجوف

أبرز المواد
الإمارات تدين بشدة استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية في السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية

الإمارات تدين بشدة استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية في السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعًا لعرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة

الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعًا لعرض خطة التحول المؤسسي بصحة مكة

منطقة مكة المكرمة
أكثر من 4700 مستفيد من خدمات عيادات تطمن في الحدود الشمالية

أكثر من 4700 مستفيد من خدمات عيادات تطمن في الحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية

الجيش اليمني يسيطر على سلسة جبال دحيظة في محافظة الجوف

الجيش اليمني يسيطر على سلسة جبال دحيظة في محافظة الجوف
http://almnatiq.net/?p=903158

سيطر الجيش الوطني اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية اليوم ، على سلسلة جبال دحيظة شرق منطقة بير المزاريق في محافظة الجوف اليمنية في عملية عسكرية مباغتة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضح القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن الجيش الوطني استعاد كل العتاد والأسلحة التي كانت بحوزة الميليشيات الحوثية في تلك المواقع، ومن ضمنها عيارات ومعدات وأسلحة وذخائر أخرى متنوعة.
وثمّن الوائلي الدعم الذي يضطلع به الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لقوات الجيش الوطني في معركة استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.

روابط ذات صلة

الإمارات تدين بشدة استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية في السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية

الإمارات تدين بشدة استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية في السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية
“الموارد البشرية ” تصدر قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل

“الموارد البشرية ” تصدر قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل
الموارد البشرية توضح خطوات إصدار وتجديد رخص العمل

الموارد البشرية توضح خطوات إصدار وتجديد رخص العمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*