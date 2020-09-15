احدث الأخبار

«أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا
أبرز المواد
 إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر
أبرز المواد
 بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني
أبرز المواد
 “تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح
أبرز المواد
 ترمب: أي هجوم إيراني على أميركا سيواجه برد أقوى بألف مرة
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
 السفير المعلمي يشارك في حفل جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى الاستقلال
أبرز المواد
 نجم بوليوود يكشف: لهذا السبب أتناول “بول الأبقار” وفضلات الفيلة يوميا !!
أبرز المواد
 في عيد ميلاده.. هكذا حدد كاظم الساهر علاقته بصدام حسين ونجليه
أبرز المواد
 “أبل” تسمح أخيرا لكل أصحاب “آيفون” بتغيير متصفح “سفاري”
أبرز المواد
 تجارب لقاح كورونا.. ما هي معايير النجاح والفشل؟
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا بسبب إعصار “سالي”
أبرز المواد
«أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا

«أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا

أبرز المواد
إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر

إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر

أبرز المواد
بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

أبرز المواد
“تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح

“تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح

أبرز المواد

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=903185
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير و الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج .

روابط ذات صلة

«أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا

«أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا
إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر

إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر
بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*