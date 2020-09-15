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ترمب: أي هجوم إيراني على أميركا سيواجه برد أقوى بألف مرة

ترمب: أي هجوم إيراني على أميركا سيواجه برد أقوى بألف مرة
http://almnatiq.net/?p=903186
المناطق_وكالات

‎وجه الرئيس الأميركي تحذيرات قوية إلى النظام الإيراني، وهدد بالرد بشكل مضاعف على أي استهداف يطال الولايات المتحدة انتقاما لمقتل قائد “فيلق القدس”، الذراع الخارجية لـ”الحرس الثوري” الإيراني، قاسم سليماني.

وقال ترمب على حسابه تويتر: “وفقا لتقارير صحافية، ربما تخطط إيران لاغتيال، أو هجوم آخر، ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي سليماني، والذي تم تنفيذه لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأميركية، وزيادة الموت والمعاناة التي تسبب بها على مدى سنوات عديدة”.

وأضاف “أي هجوم من جانب إيران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة سيكون أكبر بألف مرة!”.

‎وكانت تقارير استخباراتية قد أفادت بأن إيران تدرس مخططاً لاغتيال السفيرة الأميركية في جنوب إفريقيا لانا ماركس المقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما نقلت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية عن مسؤول في إدارة ترمب اطلع على تلك المعلومات الاستخباراتية.

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