احدث الأخبار

«أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا
أبرز المواد
 إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر
أبرز المواد
 بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني
أبرز المواد
 “تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح
أبرز المواد
 ترمب: أي هجوم إيراني على أميركا سيواجه برد أقوى بألف مرة
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
 السفير المعلمي يشارك في حفل جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى الاستقلال
أبرز المواد
 نجم بوليوود يكشف: لهذا السبب أتناول “بول الأبقار” وفضلات الفيلة يوميا !!
أبرز المواد
 في عيد ميلاده.. هكذا حدد كاظم الساهر علاقته بصدام حسين ونجليه
أبرز المواد
 “أبل” تسمح أخيرا لكل أصحاب “آيفون” بتغيير متصفح “سفاري”
أبرز المواد
 تجارب لقاح كورونا.. ما هي معايير النجاح والفشل؟
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا بسبب إعصار “سالي”
أبرز المواد
«أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا

«أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا

أبرز المواد
إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر

إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر

أبرز المواد
بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

أبرز المواد
“تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح

“تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح

أبرز المواد

“تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح

“تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح
http://almnatiq.net/?p=903187
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية تخفيض الرواتب من العمال بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل يحق للمنشأة تعليمية أن تخفض الرواتب فالوقت الحالي بحجة كورونا، علمًا بأن المنشأة تعليمية (مدرسة أهلية)؟». ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقع «تويتر»: «سمحت المادة 41 للمنشآت المتضررة من أزمة كورونا بتخفيض أجر العامل مع تخفيض ساعات العمل بشرط ألا تزيد نسبة تخفيض الأجر على 40% من الأجر الفعلي».

روابط ذات صلة

«أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا

«أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا
إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر

إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر
بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*