“تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح

المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية تخفيض الرواتب من العمال بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل يحق للمنشأة تعليمية أن تخفض الرواتب فالوقت الحالي بحجة كورونا، علمًا بأن المنشأة تعليمية (مدرسة أهلية)؟». ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقع «تويتر»: «سمحت المادة 41 للمنشآت المتضررة من أزمة كورونا بتخفيض أجر العامل مع تخفيض ساعات العمل بشرط ألا تزيد نسبة تخفيض الأجر على 40% من الأجر الفعلي».