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بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني
http://almnatiq.net/?p=903188
المناطق_وكالات

كشف تقرير استخباراتي إسرائيلي جديد أن إسرائيل حولت سوريا إلى جحيم إيراني لا يطاق، حيث بلغ عدد الضربات الجوية على إيران وميليشياتها 200 ضربة جوية، كان لحزب الله وعناصره نصيب الأسد منها، وفقا لتقرير نشرته “فوكس نيوز” الأميركية.

ويبدو أن إسرائيل أيضا شنت غارات جوية في شمال سوريا لتدمير منشأة لإنتاج الصواريخ يوم الجمعة في الذكرى التاسعة عشرة للهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير استخباراتي إسرائيلي خاص.

وتظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة من شركة ImageSat International آثار الغارات الجوية الإسرائيلية على مجمع الصواريخ في السفيرة خارج مدينة حلب بالقرب من تركيا.

وأضاف التقرير أن “المنشأة التي كانت تحتوي على صواريخ على الأرجح دمرت. وقد تضرر الهيكل الثاني، بما فيه من آلات ومعدات، وفقاً للتقييم الجديد”.

وأشار التقرير إلى أن “الهجوم يهدف إلى إضعاف إنتاج الصواريخ في سوريا لصالح حزب الله، من خلال الإضرار بعناصره الحاسمة”، وفقا للتقييم الذي قدم في 13 سبتمبر/أيلول، بعد يومين من الضربات الجوية.

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