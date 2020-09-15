إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر

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أكدت أمانة جدة أن أعمال الإزالة القائمة في بعض الأحياء مثل حيي السلامة والنزهة الشعبيين تهدف لإعادة تنظيم الأحياء وفتح شوارع وبناء مرافق عامة لتسهيل الوصول للخدمات عبر إزالة المباني الآيلة للسقوط.وأوضح المتحدث باسم الأمانة محمد البقمي، أن المباني التي يملك أصحابها صكوكاً رسمية سيتم التعامل معها وفق الآلية المتبعة في التعويضات، وسيتم إشعارهم ثم إزالتها طبقا للنظام.

وعلمت أن وزارة الشؤون البلدية تنفذ حملات على الأحياء الشعبية بمشاركة وزارات الصحة والموارد البشرية والتجارة والشرطة ، لرصد المخالفات داخل الأحياء، أبرزها استخدام البعض مساكن شعبية تفتقر لأدنى مقومات السلامة والصحة ومهددة بالانهيار.