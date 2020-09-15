احدث الأخبار

إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر
أبرز المواد
 بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني
أبرز المواد
 “تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح
أبرز المواد
 ترمب: أي هجوم إيراني على أميركا سيواجه برد أقوى بألف مرة
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
 السفير المعلمي يشارك في حفل جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى الاستقلال
أبرز المواد
 نجم بوليوود يكشف: لهذا السبب أتناول “بول الأبقار” وفضلات الفيلة يوميا !!
أبرز المواد
 في عيد ميلاده.. هكذا حدد كاظم الساهر علاقته بصدام حسين ونجليه
أبرز المواد
 “أبل” تسمح أخيرا لكل أصحاب “آيفون” بتغيير متصفح “سفاري”
أبرز المواد
 تجارب لقاح كورونا.. ما هي معايير النجاح والفشل؟
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا بسبب إعصار “سالي”
أبرز المواد
 باريس تحتضن لقاء “رفيعا” بين فرقاء الأزمة الليبية
أبرز المواد
إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر

إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر

أبرز المواد
بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

أبرز المواد
“تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح

“تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح

أبرز المواد
ترمب: أي هجوم إيراني على أميركا سيواجه برد أقوى بألف مرة

ترمب: أي هجوم إيراني على أميركا سيواجه برد أقوى بألف مرة

أبرز المواد

إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر

إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر
http://almnatiq.net/?p=903189
المناطق_جدة

أكدت أمانة جدة  أن أعمال الإزالة القائمة في بعض الأحياء مثل حيي السلامة والنزهة الشعبيين تهدف لإعادة تنظيم الأحياء وفتح شوارع وبناء مرافق عامة لتسهيل الوصول للخدمات عبر إزالة المباني الآيلة للسقوط.وأوضح المتحدث باسم الأمانة محمد البقمي، أن المباني التي يملك أصحابها صكوكاً رسمية سيتم التعامل معها وفق الآلية المتبعة في التعويضات، وسيتم إشعارهم ثم إزالتها طبقا للنظام.

وعلمت أن وزارة الشؤون البلدية تنفذ حملات على الأحياء الشعبية بمشاركة وزارات الصحة والموارد البشرية والتجارة والشرطة ، لرصد المخالفات داخل الأحياء، أبرزها استخدام البعض مساكن شعبية تفتقر لأدنى مقومات السلامة والصحة ومهددة بالانهيار.

روابط ذات صلة

بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني
“تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح

“تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح
ترمب: أي هجوم إيراني على أميركا سيواجه برد أقوى بألف مرة

ترمب: أي هجوم إيراني على أميركا سيواجه برد أقوى بألف مرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*