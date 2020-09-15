كيف حولت «الرياضة المنزلية» أمريكياً إلى ملياردير؟

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في وقت أغلقت فيه مراكز اللياقة البدنية أبوابها في وجه الباحثين عن ممارسة الرياضة بسبب جائحة كورونا، كانت هناك شركة أمريكية على موعد مع تحول جذري في أعمالها مع توجه ملايين من البشر إلى ممارسة الرياضة في المنزل عوضا عن الذهاب لمراكز اللياقة.

ومنذ تفشي وباء كوفيد-19 على نطاق واسع في الولايات المتحدة منذ مارس الماضي، كانت أعمال شركة متخصصة في صناعة أجهزة التدريب الرياضية تزدهر على نحو مطرد ما تسبب في صعود قياسي لثروة مؤسسها جون فولي، الذي بات بين عشية وضحاها مليارديرا جديدا في عالم المال والأعمال الأمريكي.