احدث الأخبار

كيف حولت «الرياضة المنزلية» أمريكياً إلى ملياردير؟
أبرز المواد
 «أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا
أبرز المواد
 إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر
أبرز المواد
 بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني
أبرز المواد
 “تخفيض الرواتب بسبب كورونا” يدفع وزارة الموارد البشرية للتوضيح
أبرز المواد
 ترمب: أي هجوم إيراني على أميركا سيواجه برد أقوى بألف مرة
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
 السفير المعلمي يشارك في حفل جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى الاستقلال
أبرز المواد
 نجم بوليوود يكشف: لهذا السبب أتناول “بول الأبقار” وفضلات الفيلة يوميا !!
أبرز المواد
 في عيد ميلاده.. هكذا حدد كاظم الساهر علاقته بصدام حسين ونجليه
أبرز المواد
 “أبل” تسمح أخيرا لكل أصحاب “آيفون” بتغيير متصفح “سفاري”
أبرز المواد
 تجارب لقاح كورونا.. ما هي معايير النجاح والفشل؟
أبرز المواد
كيف حولت «الرياضة المنزلية» أمريكياً إلى ملياردير؟

كيف حولت «الرياضة المنزلية» أمريكياً إلى ملياردير؟

أبرز المواد
«أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا

«أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا

أبرز المواد
إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر

إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر

أبرز المواد
بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

أبرز المواد

كيف حولت «الرياضة المنزلية» أمريكياً إلى ملياردير؟

كيف حولت «الرياضة المنزلية» أمريكياً إلى ملياردير؟
http://almnatiq.net/?p=903198
المناطق_متابعات

في وقت أغلقت فيه مراكز اللياقة البدنية أبوابها في وجه الباحثين عن ممارسة الرياضة بسبب جائحة كورونا، كانت هناك شركة أمريكية على موعد مع تحول جذري في أعمالها مع توجه ملايين من البشر إلى ممارسة الرياضة في المنزل عوضا عن الذهاب لمراكز اللياقة.

ومنذ تفشي وباء كوفيد-19 على نطاق واسع في الولايات المتحدة منذ مارس الماضي، كانت أعمال شركة متخصصة في صناعة أجهزة التدريب الرياضية تزدهر على نحو مطرد ما تسبب في صعود قياسي لثروة مؤسسها جون فولي، الذي بات بين عشية وضحاها مليارديرا جديدا في عالم المال والأعمال الأمريكي.

روابط ذات صلة

«أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا

«أبشر»: إتاحة خدمة مبايعة المركبة ونقل ملكيتها إلكترونيًا
إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر

إزالة عشوائيات جدة.. و60 بؤرة تحت المجهر
بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم إيراني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*