أمير القصيم يلتقي المسؤولين والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على أن ما قدمته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من مبادرات وأعمال جليلة ساهمت وباقتدار في الوصول إلى العديد من النجاحات والوقوف مع كافة المتضررين من جائحة كورونا من المواطنين والمواطنات والمقيمين , وأشار سموه إلى أن العمل الخيري والإنساني في الإٍسلام لا ترتبط بجنسية أو تمييزات أخرى , بل يشمل كل المحتاجين على أرض هذه البلاد المقدسة وخارجها , وهذا ماسارت عليه قيادتنا الرشيدة .

وقال سموه : أثمن عالياً وأشكر مساهمات رجال الأعمال والباذلين من أهالي المنطقة الكرام في دعم جميع المبادرات , فقد كانوا يتسابقون إلى العمل الخيري وبعضهم يخفي عطاءاته الخيرية , وأشاد سموه بالمسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورؤساء لجان التنمية الاجتماعية وكذلك الجمعيات الخيرية وجمعيات حفظ النعمة على جهودهم العظيمة والمخلصة للوصول إلى تحقيق كافة تلك النجاحات أثناء الجائحة.

مؤكداً سموه على أن الفطرة الخيرية وحب العمل الخيري في المجتمع السعودي هي صفة متأصلة به بشكل كبير بفضل من الله سبحانه ثم ما يتمتع به أبناء هذا الوطن من عقيدة إسلامية , ولما يجده من قيادته الباذلة والمحفزة على الأعمال الخيرية والإنسانية , مثمنا سموه بما بذله مجلسي شباب وفتيات القصيم ولجانها ورابطة التطوع بالمنطقة وكثير من الزملاء المشاركين الذين كانوا من أبرز العاملين في الميدان وواصلوا الليل بالنهار احتساباً للأجر وخدمة للوطن , مقدماً شكره لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ولكافة منسوبي الوزارة وفرع الوزارة بالمنطقة وللمدير التنفيذي للصندوق المجتمعي على كافة جهودهم وأعمالهم المباركة , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

جاء ذلك في كلمة سموه خلال جلسته الأسبوعية مع المواطنين اليوم بقصر التوحيد بمدينة بريدة , بحضور أصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية , والتي كانت بعنوان “الدعم المجتمعي , جسور الخير في وطن العطاء” قدمها المدير التنفيذي لصندوق الدعم المجتمعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيصل بن رجاء اليوسف , تناول في مستهلها جهود المملكة التي قدمتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ عبر العديد من المبادرات المجتمعية ومنها الصندوق المجتمعي والذي ساهم في تخفيف الآثار المترتبة من جائحة كورونا على الفئات الأكثر ضرراً , وأدت إلى التكامل بين القطاعين العام والغير الربحي.

وأشار اليوسف على أن مبادرة الصندوق المجتمعي انطلق برأس مالي مستهدف يصل إلى 500 مليون ريال , وأن أبرز القطاعات التي ساهمت في الصندوق هي الجهات الحكومية بمبلغ 166,893,300 ريال , والقطاع المصرفي بمبلغ 100,471,000 , والمؤسسات المانحة بمبلغ 32,600,000 والقطاع الخاص بمبلغ 31,870,000 بالإضافة إلى الأفراد بمبلغ 1,668,577 , وتأتي تلك الأدوار المتكاملة بهدف تحسين المعيشة والمشاركة المجتمعية بالتطوع وتحقيق روح التكاتف والتكامل المجتمعي بين أبناء المجتمع الواحد.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق الدعم المجتمعي على أن ما قدمته إمارة منطقة القصيم عبر مبادرتي نهر العطاء و إفطارك في مكانك ساهم وبشكل كبير في تعزيز أهداف الصندوق بالمنطقة من خلال المساعدات الخدمية والعينية للمتضررين وحشت وتوظيف الجهود المجتمعية لخفض الضرر , مبيناً على أن الفئات المستهدفة في الصندوق المجتمعي هي الأسر المنتجة والباعة المتجولون والعمالة المتعطلين عن العمل والأسر الأشد حاجة والجاليات.

وتطرق اليوسف لجهود الصندوق على مستوى المملكة والمشتملة على دعم 610 جمعية , منها 89 جمعية في المجال الإغاثي و26 جمعية في المجال الصحي , و6 جمعيات في مجال التوعية والتثقيف , بقيمة إجمالية بلغت 245,526,310 مليون ريال.

وكشف المدير التنفيذي للصندوق الدعم المجتمعي عن جهود الصندوق على مستوى منطقة القصيم والتي قدمت بقيمة وصلت إلى 7,270,000 مليون ريال , واستفاد منها 1,277,588 مستفيد , وعمل بها 12,704 متطوع ومتطوعة , وعدد الجمعيات التي استفادت من دعم الصندوق بالمنطقة وصلت إلى 81 جمعية , قدم من خلالها 1,045,295 مليون وجبة غذائية , و197,146 سلة غذائية , و58,710 إفطار صائم , و492 ألف ريال مساعدات مباشرة , و9,800 حقيبة وقائية و29 محاضرة توعوية عن بعد, و570 ألف ريال لدعم تفريج كربة و140 ألف لدعم الأيتام , و3,729,226 مليون ريال في سداد إيجار المنازل , و364,567 ألف ريال لتسديد فواتير منازل الأسر المستفيدة , ناقلاً شكر وتقدير معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسمو أمير منطقة القصيم لما بذله من جهود وشراكة فعالة في سبيل تيسير مبادرات وأعمال الصندوق المجتمعي بالمنطقة , وتخصيصه جلسة سموه الأسبوعية للصندوق المجتمعي ومبادراته , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

وفي نهاية الجلسة ، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم حول أهمية تعزيز المبادرات الاجتماعية وجهود المملكة في الصندوق المجتمعي , ومبادرتي نهر العطاء إفطارك في مكانك في منطقة القصيم , وتشجيع وتحفيز الداعمين والمبادرين في مثل هذه الأعمال الخيرية.

وكرم سموه في ختام الجلسة أعضاء لجنة الدعم المجتمعي بمنطقة القصيم لما بذلوه من جهود خلال الجائحة.