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معرض توعوي وتثقيفي للهلال الأحمر بتبوك

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معرض توعوي وتثقيفي للهلال الأحمر بتبوك

معرض توعوي وتثقيفي للهلال الأحمر بتبوك
http://almnatiq.net/?p=903200
المناطق_منى الريس
تزامناً مع اليوم العالمي للإسعافات الاولية نفذت هيئة الهلال الاحمر  بمنطقة تبوك يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٩/١٢م  عدة مبادرات وفعاليات تهدف لنشر الثقافة الاسعافية تمثلت
بإقامة معرض توعوي وتثقيفي في مجمع بارك مول ومن خلاله تم الشرح لزوار المعرض أهمية الإسعافات الأولية وكيفية الالتحاق بالدورات التدريبية في الهيئة بالإضافة للتعريف بـ(تطبيق إسعفني)
كذلك تم تقديم عدد من الدورات لبرنامج الامير نايف للاسعافات الاولية مجاناً بمناسبة هذاليوم من خلالها قدم مجموعه من المدربين والمدربات تعريف الإسعافات الأولية ونبذه عنها وتطبيق بعض المهارات في كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية إيقاف النزيف
وأوضح المتحدث الرسمي في هيئة الهلال الاحمر بمنطقه تبوك محمد العنزي  ان الدورات استمرت حتى نهاية هذا اليوم وأن تفعيل اليوم العالمي للإسعافات الأولية يهدف لنشر أهمية معرفة الإسعافات الأولية بين أفراد المجتمع  ، كما دعا  الجميع إلى التسجيل في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني للاستفادة من الدورات المقدمة من الهيئة عبر زيارة هذا الرابط

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