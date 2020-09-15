فيتوريا يرفض الرد على مدرب سباهان ويطمئن الجماهير!

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رفض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا الرد على تصريحات مدرب فريق سباهان الايراني عندما قال بأنه سيحد من خطورة هداف النصر عبدالرزاق حمدالله وقال البرتغالي في المؤتمر الخاص بمواجهة الليلة: “يعلم الجميع من خلال تواجدي مع النصر او حتى في مسيرتي التدريبية بأنه لايمكن لي أن أعلّق على تصريحات المدربين المنافسين في المؤتمرات الصحافية ودائماً لا ألتفت لمثل هذه الأمور إنما حديثي يكون بالتركيز على العمل مع لاعبي فريقي وعن طريقة دفاعنا وهجومنا بل دائماً نركز على ماذا سنقدم في اي مباراة يخوضها فريقنا”.

ورداً على سؤال حول تعاقد فريقه مع النجم الأرجنتيني مارتينيز ومدى انسجامه مع بقية زملائه: “اختيارنا في الجهاز الفني للاعب بقيمته لم يأت من فراغ انما كان بعد دراسة لعدد كبير من اللاعبين الاجانب طيلة الفترة الماضية مع ادارة النادي ولاسيما في عدة مراكز وكذلك لعدد من الامتيازات ولأننا نعلم جيداً مايمتلكه وما سيقدمه من اضافة فنية للفترة المقبلة ونعلم جيداً انه التحق بالفريق قبل عدة ايام ولكن لدينا الثقة الكبيرة بأمكاناته الفنية وخبرته ونحن لسنا من الفرق التي تعتمد على اللاعب الواحد لحسم مباراة لذلك يجب ان يكون هناك ان يكون هناك مستوى عالي من اللعب والتوظيف بشكل جماعي”.

وعن انضمام عدد من الصفقات المحلية من اللاعبين للفريق: “فريقنا يعرف التعامل بشكل مميز مع اللاعبين الجدد وجميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم لديهم الخبرة الكبيرة لإثبات وجودهم وتقديم الاضافة الفنية وحينما تم التعاقد مع اللاعبين السعوديين في الفترة الماضية فهو ليس من أجل هذه البطولة على وجه التحديد انما لرسم استراتيجية هدفها يكون النصر من افضل الفرق في المستقبل وتكون الخيارات الفنية متعددة له في كل مركز يتنافس فيه اللاعبون داخل ارض الملعب وحتى اكون اكثر صراحة استطيع ان أراهن عن المستقبل القريب على ان المنتخب السعودي سيكون مدعوم من نادي النصر بلاعبين مميزين وبعدد كبير وسيكون لهم تأثيرهم”.

واضاف: “جمعنا كافة الامكانات واللاعبين المناسبين الذين سيخدمون الفريق ومايهمني الان هو ان نستطيع اظهار مابداخل اللاعبين من امكانات واستثمارها بالشكل الجيد وكذلك عدم الاستعجال عليهم والحكم على مستوياتهم بشكل سريع ومنحهم الفرصة الكاملة”.

وعن مباراة سباهان: “نلعب اليوم مباراتنا الثالثة في مجموعتنا ولكن وفق ظروف مختلفة جداً عن السابق ولكننا حضرنا الى هنا برغبة وطموحات كبيرة ونعلم جيداً اننا نلعب امام فرق قوية وجيدة وبطروف مناخية صعبة لكننا جاهزون من كل النواحي”.