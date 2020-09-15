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فنزويلا تحاكم جاسوساً أمريكياً بتهمة الإرهاب

فنزويلا تحاكم جاسوساً أمريكياً بتهمة الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=903210
المناطق_وكالات

أعلن المدّعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب الإثنين أنّ “الجاسوس الأمريكي” الذي اعتقل الأسبوع الماضي سيحاكم بتهم “الإرهاب” و”تهريب أسلحة” و”التآمر الإجرامي” لتورّطه في “هجوم تمّ إحباطه” كان يستهدف منشآت نفطية في البلاد.

وأوضح النائب العام خلال مداخلة تلفزيونية أنّه سيوجّه أيضاً إلى سبعة فنزويليين، أحدهم عسكري، تهمة التورّط في الهجوم الفاشل الذي كان يهدف إلى “زعزعة استقرار” فنزويلا من خلال مهاجمة “صناعتها النفطية ومنظومتها الكهربائية”.

وفي تغريدة على تويتر قال صعب إنّ الموقوف الأمريكي يدعى ماثيو جون هيث وقد “خدم في العراق من 2006 ولغاية 2016 لمدة ثلاثة أشهر سنوياً” حيث كان يعمل “مشغّل اتّصالات في قاعدة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)” لحساب شركة أمنية خاصة تدعى “أم في إن”.

وبحسب المدّعي العام، فإنّ الأمريكي اعتقل بينما كان برفقة عسكري فنزويلي يدعى داروين أوردانيتا وقد كانا على متن سيّارة تمّ العثور فيها على “قاذفة قنابل يدوية ومدفع رشاش” وما يبدو أنّها “مادّة متفجّرة”.

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