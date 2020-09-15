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بدء تطبيق قرار السماح بالسفر والعودة لهذه الفئات بالمملكة

بدء تطبيق قرار السماح بالسفر والعودة لهذه الفئات بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=903220
المناطق_الرياض

بدأ منذ ساعات تطبيق قرار السماح بدخول مواطني دول الخليج العربي وحاملي التأشيرات، إلى السعودية، وكذلك الخروج منها.   وكانت وزارة الداخلية حددت –في وقت سابق- الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها من المواطنين اعتبارًا من السادسة صباح اليوم الثلاثاء. أوضحت وزارة الداخلية، أن المسموح لهم بالسفر خارج المملكة هم المكلفون بمهمات رسمية من المدنيين والعسكريين وموظفو الحكومة. وكذلك العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم. كما يُسمح للعاملين بوظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج، المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، وكذلك رجال الأعمال والمرضى والطلاب، والحالات الاستثنائية.

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