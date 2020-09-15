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امانة المدنية المنورة تعلن افتتاح حديقة الخالدية بمساحة 30000 متر مربع

امانة المدنية المنورة تعلن افتتاح حديقة الخالدية بمساحة 30000 متر مربع

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امانة المدنية المنورة تعلن افتتاح حديقة الخالدية بمساحة 30000 متر مربع

امانة المدنية المنورة تعلن افتتاح حديقة الخالدية بمساحة 30000 متر مربع
http://almnatiq.net/?p=903229
انتهت أمانة المدينة المنورة من تنفيذ حديقة عامة  بحي الخالدية، وذلك في إطار سعي الامانة المتواصل لأنسنة المدن، و زيادة مساحة المسطحات الخضراء ونصيب الفرد منها، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات الترفيهية لسكان وزوار الحي وتحقيق أفضل معايير جودة الحياة.
وقد نفذت الأمانة الحديقة بحي الخالدية بمساحة 30000 متر مربع، مراعيه فيها جوانب الترفية والخدمات العامة لسكان الحي حيث تم توفير منطقتين لإلعاب الأطفال بمساحة 185متر مربع، بعدد 12 لعبة، ومسارات داخلية وخارجية وممرات للمشاه بمساحة 10.250 متر مربع ومضمار للمشي، وتم زراعة مجموعة من الاشجار والمسطحات الخضراء والزهور الموسمية على مساحة 11.000 متر مربع، كما زودت الحديقة بمرافق عامة، كملعب لكرة القدم بمساحة 1500 متر مربع، وجلسات جانبية واعمدة إنارة وأرصفة  وزودت منطقة الألعاب بالارضيات المطاطية لحماية الاطفال  , ودورات المياة، وعدد 104 مواقف للسيارت .
من جانبها، كثفت أمانة المدينة المنورة عمليات التعقيم والتطهير في الحديقة قبل افتتاحها وضاعفت أعداد الفرق الرقابية العامله بها على مدار الساعة ودعت كافة المواطنين والمقيمين للأستفادة من هذة الحدائق والمسطحات الخضراء، التى أنشئت لهم، والمحافظة عليها من العبث والابلاغ عند رصد اى مخالفات عبر مركز البلاغات 940

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