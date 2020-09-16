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التضخم في المملكة يرتفع 6.2% خلال أغسطس

التضخم في المملكة يرتفع 6.2% خلال أغسطس
http://almnatiq.net/?p=903246
المناطق - الرياض

ارتفع معدل التضخم في المملكة خلال شهر أغسطس الماضي 6.2 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، بينما ارتفع 0.2 في المائة، مقارنة مع يوليو 2020 السابق له.
ويعد معدل التضخم في أغسطس الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2013، وذلك مع بدء تطبيق رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة بدءا من مطلع يوليو الماضي.

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