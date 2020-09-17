4 حالات كورونا مع انطلاقة “البريميرليغ”

المناطق - الرياض

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن أحدث جولة من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا أكدت وجود 4 حالات إصابة جديدة.

وأضافت الرابطة في بيان أن 2131 لاعبا وفردا من طواقم الأندية خضعوا لاختبارات الكشف عن كوفيد-19 بين السابع و13 سبتمبر.

وكانت اختبارات الأسبوع الماضي كشفت عن 3 حالات إيجابية بين 1605 خضعوا لفحوص.

ولم تكشف الرابطة عن أسماء المصابين، لكن سيتعين عليهم الآن دخول العزل الذاتي لعشرة أيام.

وانطلق الموسم الجديد للدوري الممتاز في 12 سبتمبر من دون جماهير، وفي ظل قيود صحية صارمة لاحتواء انتشار الفيروس.