أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.
الجبير يبحث هاتفياً مع وزير خارجية باكستان آخر التطورات الإقليمية والدولية
Foreign Secretary Boris Johnson and Saudi Minister of Foreign Affairs Adel bin Ahmed Al-Jubeir at the international Syria meeting in London, 16 October 2016.
أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.
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