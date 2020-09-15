احدث الأخبار

النفط يهبط تحت ضغط توقعات أكثر تشاؤما للطلب
أبرز المواد
 المياه الوطنية تبرم مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
أبرز المواد
 أمير الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني
أبرز المواد
 التدريب التقني بحائل يعلن عن مبادراته باليوم الوطني 90
منطقة حائل
 إليك 5 نصائح من “المواصفات” حول الخرسانة الجاهزة
أبرز المواد
 أمانة الاحساء .. 90 يوماً مهلة لإزالة “الآيلة للسقوط والمهجورة”
المنطقة الشرقية
 بدء دخول مواطني مجلس التعاون للمملكة عبر المنافذ البرية
المنطقة الشرقية
 غدا .. هيئة التراث تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن اكتشاف أثري جديد
أبرز المواد
 الجبير يبحث هاتفياً مع وزير خارجية باكستان آخر التطورات الإقليمية والدولية
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة
أبرز المواد
 الموانئ السعودية تسجل نمواً لافتاً خلال أغسطس 2020
أبرز المواد
 تراجع أسعار النفط
أبرز المواد
النفط يهبط تحت ضغط توقعات أكثر تشاؤما للطلب

النفط يهبط تحت ضغط توقعات أكثر تشاؤما للطلب

أبرز المواد
المياه الوطنية تبرم مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

المياه الوطنية تبرم مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أبرز المواد
أمير الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني

أمير الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني

أبرز المواد
التدريب التقني بحائل يعلن عن مبادراته باليوم الوطني 90

التدريب التقني بحائل يعلن عن مبادراته باليوم الوطني 90

منطقة حائل

غدا .. هيئة التراث تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن اكتشاف أثري جديد

غدا .. هيئة التراث تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن اكتشاف أثري جديد
http://almnatiq.net/?p=903279
المناطق - الرياض

تعقد هيئة التراث غداً مؤتمراً صحفياً في الرياض للإعلان عن اكتشاف أثري مهم في المملكة من خلال فرق تنقيب سعودية ودولية مشتركة تحت إشراف الهيئة.
وسيتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش في المؤتمر عن الاكتشاف الجديد مع استعراض لموقعه وطريقة الكشف عنه والوصول إليه، إضافة إلى الأهمية التاريخية لهذا الاكتشاف وما يبرزه من مكانة تاريخية للمملكة بوصفها ملتقى للحضارات الإنسانية.
وسيتضمن المؤتمر الصحفي الذي سيشهد حضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، عرضاً لصور الاكتشاف الأثري بوصفه شاهداً على عمق حضارة الجزيرة العربية ومدى مساهمتها المؤثرة في مسيرة البشر منذ فجر التاريخ.
كما سيتناول المؤتمر المراكز والمعاهد العالمية والمحلية التي تتعاون معها الهيئة في مشاريع التنقيب الأثري.
ويأتي المؤتمر ضمن جهود هيئة التراث لتعزيز التواصل مع المهتمين بالآثار في المملكة والعالم من خلال اطلاعهم المستمر على أحدث الاكتشافات في مجال التنقيب عن الآثار، والكشف عن مستجدات أعمال البعثات الأثرية العاملة في المملكة، مع ما يتضمنه ذلك من تطوير وتوسيع الأنشطة العلمية والبحثية المرتبطة بأعمال التنقيب التي تشارك فيها عدد من الجامعات والجهات الحكومية، وتتعاون فيها الهيئة مع أبرز الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم.

روابط ذات صلة

النفط يهبط تحت ضغط توقعات أكثر تشاؤما للطلب

النفط يهبط تحت ضغط توقعات أكثر تشاؤما للطلب
المياه الوطنية تبرم مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

المياه الوطنية تبرم مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
أمير الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني

أمير الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*