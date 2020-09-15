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إليك 5 نصائح من “المواصفات” حول الخرسانة الجاهزة

إليك 5 نصائح من “المواصفات” حول الخرسانة الجاهزة
http://almnatiq.net/?p=903282
المناطق - الرياض

دعت الحملة التوعوية “المواصفات تحميك” التي أطلقتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المستهلكين عند استخدام الخرسانة الجاهزة في البناء بضرورة التأكد من حصول مصنع الخرسانة على علامة الجودة السعودية، مشيرة إلى أن هذه العلامة إلزامية على المصانع منذ سبتمبر 2019م.
وأوصت المواصفات السعودية المستهلكين بضرورة التأكد من عدم مرور أكثر من ساعة ونصف على إنتاج الخرسانة عند الاستخدام، وتضمنت التوصيات أهمية التحقق من أن درجة حرارة الخرسانة لا تتجاوز 35 درجة مئوية، داعية إلى قراءة ورقة التسليم التي يقدمها المصنع بدقة، والتأكد من أن الخرسانة المستلمة في الموقع هي نفس المطلوبة والموصى بها.
وطالبت المواصفات السعودية المستهلكين والمقاولين بالتقيّد بإضافة الماء إلى الخرسانة وَفْق المعدلات الموصى بها في المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.
وكانت المواصفات السعودية قد أطلقت حملتها التوعوية “المواصفات تحميك” لتعريف المستهلك بدور المواصفات القياسية في تحقيق السلامة والجودة بالمنتجات والخِدْمات، مشيرة إلى أن هذه الحملة مستمرة وستشمل العديد من المنتجات التي تمس سلامة المستهلك بشكل أساسي.

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