احدث الأخبار

النفط يهبط تحت ضغط توقعات أكثر تشاؤما للطلب
أبرز المواد
 المياه الوطنية تبرم مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
أبرز المواد
 أمير الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني
أبرز المواد
 التدريب التقني بحائل يعلن عن مبادراته باليوم الوطني 90
منطقة حائل
 إليك 5 نصائح من “المواصفات” حول الخرسانة الجاهزة
أبرز المواد
 أمانة الاحساء .. 90 يوماً مهلة لإزالة “الآيلة للسقوط والمهجورة”
المنطقة الشرقية
 بدء دخول مواطني مجلس التعاون للمملكة عبر المنافذ البرية
المنطقة الشرقية
 غدا .. هيئة التراث تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن اكتشاف أثري جديد
أبرز المواد
 الجبير يبحث هاتفياً مع وزير خارجية باكستان آخر التطورات الإقليمية والدولية
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة
أبرز المواد
 الموانئ السعودية تسجل نمواً لافتاً خلال أغسطس 2020
أبرز المواد
 تراجع أسعار النفط
أبرز المواد
النفط يهبط تحت ضغط توقعات أكثر تشاؤما للطلب

النفط يهبط تحت ضغط توقعات أكثر تشاؤما للطلب

أبرز المواد
المياه الوطنية تبرم مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

المياه الوطنية تبرم مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أبرز المواد
أمير الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني

أمير الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني

أبرز المواد
التدريب التقني بحائل يعلن عن مبادراته باليوم الوطني 90

التدريب التقني بحائل يعلن عن مبادراته باليوم الوطني 90

منطقة حائل

أمانة الاحساء .. 90 يوماً مهلة لإزالة “الآيلة للسقوط والمهجورة”

أمانة الاحساء .. 90 يوماً مهلة لإزالة “الآيلة للسقوط والمهجورة”
http://almnatiq.net/?p=903285
الاحساء - المناطق

تعتزم أمانة الاحساء ممثلة ببلدية وسط الهفوف التاريخي تنفيذ اعمالها لهدم وإزالة مجموعة من المباني الآيلة للسقوط والمهجورة وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ، نظراً لماتُشكله تلك المباني من خطر على القاطنين في المباني المجاورة لها والعابرين بالإضافة الى ماتُسببه من تشويه بصري وبيئي بعد اهمال الملاك لها ، وفقاً لماافاد به المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل والذي شدد على ان الأمانة تُهيب بمالكي المباني المعنية الى المبادرة العاجلة في ازالتها خلال مدة أقصاها نهاية شهر ربيع الآخر القادم 1442 هـ ، واذا لم يتم ذلك فإن الأمانة ستشرع في ازالتها بعد انتهاء المدة المحددة مع تطبيق ما يترتب على ملاكها من إجراءات وغرامات بحسب اللوائح والأنظمة المقررة في ذلك دون ادنى مسؤولية على الأمانة جراء الازالة حفاظاً على السلامة العامة وتحسيناً للمشهد الحضري والإسهام في القضاء على العديد من الامور السلبية على مستوى الصحة العامة والمظهر العام والجوانب الامنية ، داعياً المُلاّك الى مراجعة قسم المباني الآيلة للسقوط ببلدية وسط الهفوف التاريخي اوالتواصل مع الرقم ( 0559356752 ) لمزيد من الاستيضاح .
ونوه بووشل الى انه تم توجيه الإنذار بالازالة لـ 1400 مبنى بمدن وبلدات الحاضرة ، مؤكداً على أهمية الأخذ في الإعتبار التأكيد على القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط ، انطلاقاً من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة.
يشار الى ان الأمانة تعمل وفق خططها الخدمية بصفة مستمرة على حصر ومعالجة المباني الآيلة للسقوط عن طريق لجنة مختصة بذلك تضم في عضويتها ( المحافظة، الأمانة، الشرطة، الدفاع المدني، الضمان الاجتماعي في حالة اذا كان المبنى الآيل للسقوط مأهول بالسكان من المواطنين ) وتباشر اللجنة اعمالها من خلال خطوات تشمل رصد المباني الآيلة للسقوط والمهجورة عن طريق بلاغات الافراد اوالدفاع المدني او الجولات الميدانية لاعضاء اللجنة ويتم تحرير تقرير فني من خلاله يتم معاينة الموقع لتصنيفه وتصوير المبنى فوتوغرافيا بعد وضع اشعار للمالك لاستدعاءه شخصياً وفي حال عدم تجاوبه يتم فصل الخدمات ومن ثم تتم الازالة بموجب محضر رسمي ، كما يتم احتساب كافة تكاليف الازالة على صاحب المبنى وتطبيق الغرامة المقررة من لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بهذا الشأن.

روابط ذات صلة

بدء دخول مواطني مجلس التعاون للمملكة عبر المنافذ البرية

بدء دخول مواطني مجلس التعاون للمملكة عبر المنافذ البرية
الأمير منصور بن محمد يحتفي بأمين حفرالباطن الجديد

الأمير منصور بن محمد يحتفي بأمين حفرالباطن الجديد
الانتهاء من اختيار 706عملاً للمنافسة على جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لليوم الوطني

الانتهاء من اختيار 706عملاً للمنافسة على جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لليوم الوطني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*