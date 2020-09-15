أمانة الاحساء .. 90 يوماً مهلة لإزالة “الآيلة للسقوط والمهجورة”

الاحساء - المناطق

تعتزم أمانة الاحساء ممثلة ببلدية وسط الهفوف التاريخي تنفيذ اعمالها لهدم وإزالة مجموعة من المباني الآيلة للسقوط والمهجورة وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ، نظراً لماتُشكله تلك المباني من خطر على القاطنين في المباني المجاورة لها والعابرين بالإضافة الى ماتُسببه من تشويه بصري وبيئي بعد اهمال الملاك لها ، وفقاً لماافاد به المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل والذي شدد على ان الأمانة تُهيب بمالكي المباني المعنية الى المبادرة العاجلة في ازالتها خلال مدة أقصاها نهاية شهر ربيع الآخر القادم 1442 هـ ، واذا لم يتم ذلك فإن الأمانة ستشرع في ازالتها بعد انتهاء المدة المحددة مع تطبيق ما يترتب على ملاكها من إجراءات وغرامات بحسب اللوائح والأنظمة المقررة في ذلك دون ادنى مسؤولية على الأمانة جراء الازالة حفاظاً على السلامة العامة وتحسيناً للمشهد الحضري والإسهام في القضاء على العديد من الامور السلبية على مستوى الصحة العامة والمظهر العام والجوانب الامنية ، داعياً المُلاّك الى مراجعة قسم المباني الآيلة للسقوط ببلدية وسط الهفوف التاريخي اوالتواصل مع الرقم ( 0559356752 ) لمزيد من الاستيضاح .

ونوه بووشل الى انه تم توجيه الإنذار بالازالة لـ 1400 مبنى بمدن وبلدات الحاضرة ، مؤكداً على أهمية الأخذ في الإعتبار التأكيد على القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط ، انطلاقاً من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة.

يشار الى ان الأمانة تعمل وفق خططها الخدمية بصفة مستمرة على حصر ومعالجة المباني الآيلة للسقوط عن طريق لجنة مختصة بذلك تضم في عضويتها ( المحافظة، الأمانة، الشرطة، الدفاع المدني، الضمان الاجتماعي في حالة اذا كان المبنى الآيل للسقوط مأهول بالسكان من المواطنين ) وتباشر اللجنة اعمالها من خلال خطوات تشمل رصد المباني الآيلة للسقوط والمهجورة عن طريق بلاغات الافراد اوالدفاع المدني او الجولات الميدانية لاعضاء اللجنة ويتم تحرير تقرير فني من خلاله يتم معاينة الموقع لتصنيفه وتصوير المبنى فوتوغرافيا بعد وضع اشعار للمالك لاستدعاءه شخصياً وفي حال عدم تجاوبه يتم فصل الخدمات ومن ثم تتم الازالة بموجب محضر رسمي ، كما يتم احتساب كافة تكاليف الازالة على صاحب المبنى وتطبيق الغرامة المقررة من لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بهذا الشأن.