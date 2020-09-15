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بدء دخول مواطني مجلس التعاون للمملكة عبر المنافذ البرية

بدء دخول مواطني مجلس التعاون للمملكة عبر المنافذ البرية
http://almnatiq.net/?p=903286
المناطق - عبدالله السعيدي

بدأ دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للمملكة عبر المنافذ البرية صباح اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر وفق ما نص عليه قرار وزارة الداخلية السعودية بالسماح لمواطني مجلس التعاون الخليجي الدخول للمملكة إبتداءً من اليوم الثلاثاء ، حيث شهده المنافذ البرية الأربعة مع كل من الكويت (الخفجي / الرقعي ) ، والبحرين (جسر الملك فهد) ، والإمارات (البطحاء) توافد العديد من المواطنين الخليجيين للدخول للمملكة

وقال مصدر مسؤول إن العودة بالنسبة للمواطنين الكويتيين ستكون عبر منفذ النويصيب الحدودي المقابل لمنفذ الخفجي فقط وسيظل منفذ السالمي المقابل لمنفذ الرقعي مغلقا امام حركة المسافرين باستثناء الشاحنات التجارية.

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