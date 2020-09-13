التدريب التقني بحائل يعلن عن مبادراته باليوم الوطني 90

المناطق - حائل

تطلق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل مجموعة من المبادرات والفعاليات تزامناً مع الاحتفاء باليوم الوطني 90 للمملكة.

وجاءت هذه المبادرات مراعية للظروف العامة التي نشهدها في ظل جائحة فايروس كورونا كوفيد19 حيث شملت المبادرات ( الصيانة التطوعية، ومشاريع تقنية، وبرامج لأبناء أسر السجناء، واحتفالات في الإدارة وفي المنشآت التدريبية، ودورات تدريبية مجانية، وحملة للتبرع بالدم، ومشاركات تطوعية وإسهامات تنموية ).

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي أن هذه الفعاليات والمبادرات تؤكد مدى حرص القيادات في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعلى رأسهم معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على المشاركة في المناسبات الوطنية والعامة، وتفعيل هذه الأدوار التطوعية والاجتماعية التي تعزز للأبناء خدمة الوطن والبذل والعطاء في أعظم وأهم مناسباته، مؤكداً أهمية هذه المناسبة والاحتفاء بها بالقدر والمنزلة التي تليق بهذا اليوم وما تبعه من إنجازات ونهضة مازلنا نلمس آثارها حتى هذا اليوم