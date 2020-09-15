احدث الأخبار

النفط يهبط تحت ضغط توقعات أكثر تشاؤما للطلب
أبرز المواد
 المياه الوطنية تبرم مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
أبرز المواد
 أمير الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني
أبرز المواد
 التدريب التقني بحائل يعلن عن مبادراته باليوم الوطني 90
منطقة حائل
 إليك 5 نصائح من “المواصفات” حول الخرسانة الجاهزة
أبرز المواد
 أمانة الاحساء .. 90 يوماً مهلة لإزالة “الآيلة للسقوط والمهجورة”
المنطقة الشرقية
 بدء دخول مواطني مجلس التعاون للمملكة عبر المنافذ البرية
المنطقة الشرقية
 غدا .. هيئة التراث تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن اكتشاف أثري جديد
أبرز المواد
 الجبير يبحث هاتفياً مع وزير خارجية باكستان آخر التطورات الإقليمية والدولية
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة
أبرز المواد
 الموانئ السعودية تسجل نمواً لافتاً خلال أغسطس 2020
أبرز المواد
 تراجع أسعار النفط
أبرز المواد
النفط يهبط تحت ضغط توقعات أكثر تشاؤما للطلب

النفط يهبط تحت ضغط توقعات أكثر تشاؤما للطلب

أبرز المواد
المياه الوطنية تبرم مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

المياه الوطنية تبرم مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أبرز المواد
أمير الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني

أمير الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني

أبرز المواد
التدريب التقني بحائل يعلن عن مبادراته باليوم الوطني 90

التدريب التقني بحائل يعلن عن مبادراته باليوم الوطني 90

منطقة حائل

النفط يهبط تحت ضغط توقعات أكثر تشاؤما للطلب

النفط يهبط تحت ضغط توقعات أكثر تشاؤما للطلب
http://almnatiq.net/?p=903299
المناطق - وكالات

انخفضت أسعار النفط، الثلاثاء، نتيجة مخاوف بشأن تعاف بطيء للطلب العالمي على الوقود، الذي تضرر بسبب جائحة فيروس كورونا، في ظل تحذير من توقعات متشائمة من منتجي النفط الكبار.

ونزل خام القياس العالمي برنت أربعة سنتات، ما يوازي 0.1 بالمئة إلى 39.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين، ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 37.24 دولار للبرميل. وأغلق الخامان على هبوط طفيف أمس.

ولكن الخسائر كانت محدودة بفعل تغطية مراكز مكشوفة قبل اجتماع لمنظمة أوبك وحلفائها، فيما يعرف بأوبك+، هذا الأسبوع لبحث الامتثال لبرنامج طموح لتخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار.

ويتوقع كبار المنتجين وشركات التجارة في القطاع مستقبلا قاتما للطلب على الوقود عالميا بسبب الجائحة التي تهدد الاقتصاد العالمي، وقلصت أوبك توقعاتها للطلب على النفط، في حين قالت شركة النفط الكبرى بي.بي إن الطلب ربما بلغ ذروته في 2019.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيهوي 9.46 مليون برميل يوميا هذا العام، ارتفاعا من توقعها قبل شهر لانخفاض قدره 9.06 مليون برميل يوميا.

روابط ذات صلة

المياه الوطنية تبرم مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

المياه الوطنية تبرم مذكرة تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
أمير الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني

أمير الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني
إليك 5 نصائح من “المواصفات” حول الخرسانة الجاهزة

إليك 5 نصائح من “المواصفات” حول الخرسانة الجاهزة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*