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الأمير محمد بن عبدالعزيز يكرم أصغر مزارع لشجرة البن بجبال جازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يكرم أصغر مزارع لشجرة البن بجبال جازان
http://almnatiq.net/?p=903310
المناطق - فضة عطيف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، أصغر مزارع لشجرة البن بالمحافظات الجبلية بالمنطقة المواطن عبدالله بن جابر الصهيفي ، وذلك خلال استقباله ، بحضور محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر لبدة.
وفي مستهل اللقاء كرم سمو نائب أمير جازان أصغر مزارع بن بالمنطقة بمنحه مبلغا ماليا وسيارة نظير ما حققه من تميز ونجاح في زراعة منتج البن ، مستمعاً سموه لشرح مفصل من المزارع الصهيفي عن الأعمال التي يقوم بها في زراعة شجرة البن وعنايته بمزرعته ومحصولها وما حققه من نجاحات في زراعة منتج البن مستفيداً في ذلك من الإمكانات المتوافرة في ظل ما حضي به وغيره من مزارعي شجرة البن بالمحافظات الجبلية وغيرهم من المزارعين بالمنطقة من الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة.
وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية الدور المناط بالمزارعين في تنمية المنطقة في المجال الزراعي بما يحقق النفع والفائدة ويسهم في تشجيع الحركة الزراعية والارتقاء بها ، وتأهيل المزارعين بشكل احترافي وتشجيع روح التنافس الإيجابي بين المزارعين ، موجهاً الجميع بالعمل الجاد والمخلص ومضاعفة الجهود سعيا لتحقيق المزيد من النتائج بما يسهم في التعريف بمنتج البن وأهميته الزراعية والاقتصادية والاستثمارية كأحد أهم المنتجات التي تمتاز بها منطقة جازان.

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