رئيس جامعة جازان يدشن الأنشطة الطلابية

المناطق - فضه عطيف

أكد معالي رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن خطط الأنشطة الطلابية بالجامعة لم تتوقف بل استمر تنفيذها “عن بعد” رغم جائحة كورونا، وأنها ساهمت في رفع مستوى الإبداع والتفرد في نواحي عديدة بما في ذلك جاهزيتها للتحول الرقمي الإلكتروني منذ أول أسبوع للجائحة، إضافة إلى عقد دورات وبرامج وأنشطة للطلاب عن بعد.

جاء ذلك خلال رعاية معاليه صباح أمس حفل افتتاح الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1442هـ بمسرح كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بالمدينة الجامعية بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وأضاف معاليه أن الجامعة احتضنت من خلال عمادة شؤون الطلاب طلبة المنح أثناء فترة حظر التجول وكانت بمثابة العائلة لهم عبر توفير مستلزماتهم الضرورية والخدمات، مشيدا بدور العمادة وأنديتها أثناء الجائحة بتدشين النادي الصحي الطلابي ودعمها لوزارة الصحة بتهيئة السكن الجامعي كمباني حجر وإطلاق أول فريق تطوعي لمواجهة كورونا, مؤكدا استمرار الجامعة في تقديم الخدمات ومواصلة دورها بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

فيما أكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عثمان بن موسى حكمي حرص الجامعة على تفعيل النشاط الطلابي وبرامجه، منوها بمتابعة ودعم معالي رئيس الجامعة لجهود العمادة عبر تفعيل الأنشطة واستمراها في فترة الجائحة بما في ذلك تأمين الوجبات الغذائية لطلاب السكن الجامعي وعمل الفرق الميدانية التطوعية جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة وتهيئة مبنى السكن الطلابي رقم 2 لاستخدامه في عزل المصابين بـ”كورونا” والمشتبه بهم، بناء على توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتسخير الجامعة لإمكاناتها البشرية ومرافقها لتحقيق الأمن الصحي بالمنطقة، ضمن تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة.

وفي ختام الفعالية كرم معالي رئيس الجامعة الأندية الطلابية وأوائل الكليات الحاصلة على جوائز التميز في مؤشر النشاط.