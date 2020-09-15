احدث الأخبار

“البيئة” تدعم قطاع الدواجن بأكثر من 56 مليون ريال في دورة الدعم الثامنة
أبرز المواد
 السحيمي: الجائزة الحقيقة لـ “كأس العالم لريادة الأعمال” هو مقدار التجربة ومدى تأثيرها على مستقبل المشاركين
أبرز المواد
 رئيس جامعة الحدود الشمالية يرعى ورشة العمل بعنوان “ممارسة البحوث العلمية عالية التأثير”
منطقة الحدود الشمالية
 شرطة الرياض: تحديد هويات ثلاثة أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء بأحد الأماكن العامة
منطقة الرياض
 أمير تبوك يطلع على تقرير عن منجزات فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خلال الفترة الماضية
منطقة تبوك
 الدكتور الربيعة يدشن البوابة الإلكترونية لتسجيل المنظمات والمؤسسات الإنسانية الخارجية -الدولية والإقليمية-
أبرز المواد
 رئيس جامعة جازان يدشن الأنشطة الطلابية
منطقة جازان
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يكرم أصغر مزارع لشجرة البن بجبال جازان
منطقة جازان
 وزير الخارجية يستعرض هاتفياً مع وزيرة خارجية إندونيسيا أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام
أبرز المواد
 أمير تبوك يشيد بالجهود والنجاحات الكبيرة التي قدمتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا
منطقة تبوك
 أمير منطقة مكة يستقبل محافظ مؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
منطقة مكة المكرمة
 النفط يهبط تحت ضغط توقعات أكثر تشاؤما للطلب
أبرز المواد
“البيئة” تدعم قطاع الدواجن بأكثر من 56 مليون ريال في دورة الدعم الثامنة

“البيئة” تدعم قطاع الدواجن بأكثر من 56 مليون ريال في دورة الدعم الثامنة

أبرز المواد
السحيمي: الجائزة الحقيقة لـ “كأس العالم لريادة الأعمال” هو مقدار التجربة ومدى تأثيرها على مستقبل المشاركين

السحيمي: الجائزة الحقيقة لـ “كأس العالم لريادة الأعمال” هو مقدار التجربة ومدى تأثيرها على مستقبل المشاركين

أبرز المواد
رئيس جامعة الحدود الشمالية يرعى ورشة العمل بعنوان “ممارسة البحوث العلمية عالية التأثير”

رئيس جامعة الحدود الشمالية يرعى ورشة العمل بعنوان “ممارسة البحوث العلمية عالية التأثير”

منطقة الحدود الشمالية
شرطة الرياض: تحديد هويات ثلاثة أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء بأحد الأماكن العامة

شرطة الرياض: تحديد هويات ثلاثة أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء بأحد الأماكن العامة

منطقة الرياض

الدكتور الربيعة يدشن البوابة الإلكترونية لتسجيل المنظمات والمؤسسات الإنسانية الخارجية -الدولية والإقليمية-

الدكتور الربيعة يدشن البوابة الإلكترونية لتسجيل المنظمات والمؤسسات الإنسانية الخارجية -الدولية والإقليمية-
http://almnatiq.net/?p=903319
المناطق - واس

دشن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقر المركز في الرياض اليوم، البوابة الإلكترونية لتسجيل المنظمات والمؤسسات الإنسانية والإغاثية الخارجية -الدولية والإقليمية- الراغبة بالتعاون مع المركز.
ويأتي تدشين البوابة في ظل سعي المركز للتدخل العاجل والفعّال في مناطق الكوارث في العالم ولأهمية وجود قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للمنظمات الإغاثية والإنسانية المؤهلة والجاهزة لتعاون المركز معها في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية المشتركة ، ولكي تتاح للمنظمات الراغبة في التعاون مع المركز التسجيل إلكترونيًا توفيرًا للوقت والجهد وسرعة الإنجاز.

روابط ذات صلة

“البيئة” تدعم قطاع الدواجن بأكثر من 56 مليون ريال في دورة الدعم الثامنة

“البيئة” تدعم قطاع الدواجن بأكثر من 56 مليون ريال في دورة الدعم الثامنة
السحيمي: الجائزة الحقيقة لـ “كأس العالم لريادة الأعمال” هو مقدار التجربة ومدى تأثيرها على مستقبل المشاركين

السحيمي: الجائزة الحقيقة لـ “كأس العالم لريادة الأعمال” هو مقدار التجربة ومدى تأثيرها على مستقبل المشاركين
وزير الخارجية يستعرض هاتفياً مع وزيرة خارجية إندونيسيا أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام

وزير الخارجية يستعرض هاتفياً مع وزيرة خارجية إندونيسيا أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*