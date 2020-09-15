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أمير تبوك يطلع على تقرير عن منجزات فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خلال الفترة الماضية

أمير تبوك يطلع على تقرير عن منجزات فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خلال الفترة الماضية
http://almnatiq.net/?p=903323
المناطق- تبوك- فايز السميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتب سموه بالإمارة اليوم مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة المكلف عبد الله بن علي خردلي والذي قدم لسموه تقريراً عن منجزات وأعمال الفرع خلال الفترة الماضية وكذلك تقرير عن المبادرات المجتمعية التي قدمتها الهيئة خلال جائحة كورونا ونوه سمو أمير منطقة تبوك بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهم الله – من جهود للتخفيف من آثار وتبعات ‏ فيروس كورونا وذلك للحفاظ على صحة المواطن والمقيم مثمناً سموه الدور الذي تضطلع به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق خطتها الاستراتيجية من جهته أعرب خردلي عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على الدعم الذي يحظى به الفرع من سموه .

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