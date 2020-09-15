احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف : “إنسان الشرقية” الركيزة الأولى في التنمية والتطوير
المنطقة الشرقية
 “البيئة” تدعم قطاع الدواجن بأكثر من 56 مليون ريال في دورة الدعم الثامنة
أبرز المواد
 السحيمي: الجائزة الحقيقة لـ “كأس العالم لريادة الأعمال” هو مقدار التجربة ومدى تأثيرها على مستقبل المشاركين
أبرز المواد
 رئيس جامعة الحدود الشمالية يرعى ورشة العمل بعنوان “ممارسة البحوث العلمية عالية التأثير”
منطقة الحدود الشمالية
 شرطة الرياض: تحديد هويات ثلاثة أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء بأحد الأماكن العامة
منطقة الرياض
 أمير تبوك يطلع على تقرير عن منجزات فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خلال الفترة الماضية
منطقة تبوك
 الدكتور الربيعة يدشن البوابة الإلكترونية لتسجيل المنظمات والمؤسسات الإنسانية الخارجية -الدولية والإقليمية-
أبرز المواد
 رئيس جامعة جازان يدشن الأنشطة الطلابية
منطقة جازان
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يكرم أصغر مزارع لشجرة البن بجبال جازان
منطقة جازان
 وزير الخارجية يستعرض هاتفياً مع وزيرة خارجية إندونيسيا أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام
أبرز المواد
 أمير تبوك يشيد بالجهود والنجاحات الكبيرة التي قدمتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا
منطقة تبوك
 أمير منطقة مكة يستقبل محافظ مؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
منطقة مكة المكرمة
الأمير سعود بن نايف : “إنسان الشرقية” الركيزة الأولى في التنمية والتطوير

الأمير سعود بن نايف : “إنسان الشرقية” الركيزة الأولى في التنمية والتطوير

المنطقة الشرقية
“البيئة” تدعم قطاع الدواجن بأكثر من 56 مليون ريال في دورة الدعم الثامنة

“البيئة” تدعم قطاع الدواجن بأكثر من 56 مليون ريال في دورة الدعم الثامنة

أبرز المواد
السحيمي: الجائزة الحقيقة لـ “كأس العالم لريادة الأعمال” هو مقدار التجربة ومدى تأثيرها على مستقبل المشاركين

السحيمي: الجائزة الحقيقة لـ “كأس العالم لريادة الأعمال” هو مقدار التجربة ومدى تأثيرها على مستقبل المشاركين

أبرز المواد
رئيس جامعة الحدود الشمالية يرعى ورشة العمل بعنوان “ممارسة البحوث العلمية عالية التأثير”

رئيس جامعة الحدود الشمالية يرعى ورشة العمل بعنوان “ممارسة البحوث العلمية عالية التأثير”

منطقة الحدود الشمالية

شرطة الرياض: تحديد هويات ثلاثة أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء بأحد الأماكن العامة

شرطة الرياض: تحديد هويات ثلاثة أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء بأحد الأماكن العامة
http://almnatiq.net/?p=903326
المناطق - واس

صرّح مساعد المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من تحديد هويات ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية في أحد الأماكن العامة وتوثيقهم لذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ثلاثة مواطنين.
وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

جمعية “إحسان” للخدمات القانونية تعقد إجتماعها السنوي الأول بالرياض

جمعية “إحسان” للخدمات القانونية تعقد إجتماعها السنوي الأول بالرياض
المياه الوطنية تبرم مذكرة تفاهم مع الدولية لتقنية الطاقة لتحفيز المجتمع على ترشيد استهلاك المياه

المياه الوطنية تبرم مذكرة تفاهم مع الدولية لتقنية الطاقة لتحفيز المجتمع على ترشيد استهلاك المياه
وزارة الثقافة تُعلن بدء نشاط برنامج “إقامة فنية .. البلد” بعد اختيار أفضل المتقدمين

وزارة الثقافة تُعلن بدء نشاط برنامج “إقامة فنية .. البلد” بعد اختيار أفضل المتقدمين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*