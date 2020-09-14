رئيس جامعة الحدود الشمالية يرعى ورشة العمل بعنوان “ممارسة البحوث العلمية عالية التأثير”

المناطق - عرعر

تحت رعاية معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، نظمت الجامعة ورشة عمل بعنوان ممارسة البحوث العلمية عالية التأثير، التي قدمها سعادة مساعد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية-رئيس اللجنة التنفيذية الدائمة للممارسات التعليمية عالية التأثير الدكتور مهند المطيري، وفريق ممارسة البحوث الجامعية، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٢٧/ ١ / ١٤٤٢ه الموافق ١٥/ ٩ / ٢٠٢٠م على مسرح كلية التربية والآداب في مقر الجامعة بمدينة عرعر، حيث حضرها أصحاب السعادة وكلاء الجامعة، ومساعدوهم، وعدد من عمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، ورؤساء وأعضاء فرق الممارسات عالية التأثير.

وقد رحب معالي رئيس الجامعة خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات الورشة بالحضور وأكد أهمية الجدية والعمل الدؤوب لكسب المهارات الكافية لتطبيق الممارسات عالية التأثير والتعرف على مكوناتها ومميزاتها وطرق تنفيذها والفئات المستهدفة بها لتكون عملية نقل الكفاءات الأساسية إلى الطلبة ضمن أعلى معايير الجودة بما يتيح للطلبة الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبرات منسوبيها وخدماتها العلمية والتطبيقية والبحثية بما يعزز مستوى الخريج تلبية لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية التي تعول كثيراً على القدرات والموارد البشرية الوطنية المؤهلة.

فيما قدم سعادة الدكتور المطيري والأستاذ الدكتور إبراهيم الباجوري والدكتور زكريا محمد عن مكونات الممارسة المتعلقة بالبحوث العلمية والفئات المستهدفة في تأهيلها لتطبيق الممارسة وطرق نقل المعرفة والتدريب وكيفية تصنيف البحث العلمي وطريقة الاستقصاء والتحقق وممارسة أسس البحث العلمي بصورة تهيئ الطلبة لاكتساب المهارات والمعارف المؤهلة لسوق العمل وقيادة المجموعة البحثية والتحليل العلمي والتفكير الناقد.

وقد فُتح باب الحوار والمناقشة حيث أجاب المحاضر عن أسئلة واستفسارات ومداخلات الحضور، والذين بدورهم قدموا شكرهم لمعالي رئيس الجامعة والمحاضرين على هذه الورشة القيمة وما تضمنتها من معلومات.

وفي الختام شكر معالي رئيس الجامعة المحاضرين والحضور على ما أبدوه من تفاعل علمي وما قدموه من مداخلات أسهمت في إنجاح فعاليات الورشة.

