السحيمي: الجائزة الحقيقة لـ “كأس العالم لريادة الأعمال” هو مقدار التجربة ومدى تأثيرها على مستقبل المشاركين

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أكد عبدالرحمن السحيمي مدير مبادرات ريادة الأعمال في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) اننا لا ننظر لحجم الجائزة في تصفيات كأس العالم لريادة الاعمال والتي نظمت موخرا مقارنة بباقي البرامج المماثلة بل بمقدار التجربة ومدى تأثيرها على مستقبل رواد الأعمال.

وأكد أن هذا هو الميعار الأساسي في بناء وتحديد ما يمثل “الجائزة الحقيقية” لريادي الأعمال.

وأضاف السحيمي أن خلال مجريات المسابقة ، أكثر من 15000 متسابق شاركوا من أنحاء المملكة ، جميعهم حصلوا على فرصة الإنضمام إلى برنامج تطويري افتراضي تم تطويره عن طريق مجموعة من الخبراء والجهات العالمية المختصة في ريادة الأعمال.

بالإضافة ، لكل من تمكن من تطوير فكرته أو اضافوا لشركتهم الناشئة نقدم لهم عن طريق شركائنا باقة من الخدمات المتطورة مجموعها يصل إلى 100 ألف ريال لكل متسابق.

وقال بينما لا نزال نقدم جوائز مالية مغرية للفائزين ، هذا جزء من ما نراه كجائزة حقيقية لا يقدمها كثير من المسابقات المماثلة وأن كأس العالم لريادة الاعمال يستهدف أي شخص لدية رغبة في ريادة الأعمال هو جزء من الشريجة المستهدفة، سواء لديك شركة أثبتت نجاحها أو شركة جديدة أو مجرد الفكرة والرغبة ، كأس العالم لريادة الأعمال لديه ما يقدمه لك وسوف تقييم بطريقة عادلة ومناسبة.

وبين السحيمي ان المسابقة تهدف لاختيار أفضل ستة مشاريع سعودية للانضمام لأفضل 100 شركة ناشئة حول العالم. مقارنة بباقي المنافسات حول دول العالم ، مؤكدا ان المتنافسين السعوديين أثبتوا في الواقع تفوقا واهتماما مذهلين، وهذا يتضح من خلال تواجد المتسابقين السعوديين في قائمة الـ 100 الأفضل بشكل أكبر من معضم الدول الأخرى. وجزء من تميز التجربة التي سيمر بها المتسابقون السعوديون هو مقدار احتكاكهم بزملائهم من الدول الأخرى ولهذا ترى مثل هذه الأرقام.

وبالنسبة لاختيار الشركاء في البرامج التي تطلقها المؤسسة،أوضح السحيمي ان اختيار الشركاء المناسبين هو أحد الأعمدة الرئيسية لمعرفة مدى تفوق الفريق وامكانية نجاح الفكرة ونطبق ذلك كجزء من موادنا التعليمية وكمعايير لاختيار الفائزين. ومن هذا المنطلق ، فإننا ننظر إلى محورين رئيسيين. الأول هو ماهي الخبرات والسمعة التي يتمتع بها الفريق المؤسس؟ هل يوجد مزيج من الخبرات والمهارات والرؤية لبناء شركة ناشئة مميزة. وثانياً ماهي الإنجازات السابقة للفريق المؤسس للفكرة وهل لديهم سجل من المرور بمشاكل مماثلة لحد ما وخبرة في محاولة حلولها كفريق؟

وأضاف السحيمي انه خلال الفترة القريبة القادمة سيقام النهائي العالمي وهو حدث مميز سوف يشهد فيه الحضور تواجد أفضل 100 شركة ناشئة ومشروع الذين أثبتوا تميزهم من خلال التصفيات المحلية في المملكة وحول العالم. جميع رواد الأعمال المتواجدين سوف يقدمون عروضهم أمام نخبة المستثمرين والخبراء. وكجزء من فعاليات منتدى مسك العالمي ، سوف يجتمع المبدعون والمفكرون من أنحاء العالم لمناقشة خبراتهم وتجاربهم والبحث في اقتصاد المستقبل والذي أحد أعمدته ريادة الأعمال.

واما عن الربط بين استراتيجيات “مسك” وتنظيمها لكأس العالم لريادة الاعمال فقد اكد مدير مبادرات ريادة الاعمال بمسك الخيرية انهم يركزون على دعم الشباب وتطويرهم للاستعداد لاقتصاد المستقبل ،وأحدى المجالات المهمة التي نؤمن بشدة بأنها ستغير اقتصاد المستقبل هي ريادة الأعمال. أيضًا بالنظر إلى التطور الذي حصل في مجال ريادة الأعمال من تطور وسهولة الوصول إلى الإنترنت ، والتجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات جعلت الحدود التجارية التقليدية تمثل أهمية أقل مقابل أهمية توسيع دائرة معرفة رائد الأعمال بما يحدث حول العالم ، نعتقد أن رواد الأعمال في المستقبل هم مفكرون عالميون ويجب أن يكونوا كذلك. لهذا السبب اعتقدنا أن كأس العالم لريادة الأعمال هو بوابة للشباب لتطوير وتنمية أعمالهم والتواصل مع مجتمع عالمي من رواد الأعمال النظراء الذين يمثلون أدوات مهمة لبناء مشروع ناجح.

وقال أن مسك تهتم برايدة الأعمال من خلال ثلاث محاور – البحوث والمبادرات والفعاليات – من خلال البحوث نتواصل بشكل مباشر مع رواد الأعمال والمختصصين بهدف وضع إطار عمل يقود بناء وتنفيذ مبادراتنا. من خلال المبادرات – مثل كأس العالم لريادة الأعمال و مسرع Misk500 – نقوم بالعمل مباشرة على تطوير رواد الأعمال من خلال ما تعلمناه من البحوث. واخيرا في فعالياتنا نقوم بمشاركة ما تعمناه من البحوث وتنفيذ المبادرات بالإضافة إلى الاحتفال بنجاحات رواد الأعمال المستفيدين من برامجنا.