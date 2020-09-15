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“البيئة” تدعم قطاع الدواجن بأكثر من 56 مليون ريال في دورة الدعم الثامنة

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“البيئة” تدعم قطاع الدواجن بأكثر من 56 مليون ريال في دورة الدعم الثامنة

“البيئة” تدعم قطاع الدواجن بأكثر من 56 مليون ريال في دورة الدعم الثامنة
http://almnatiq.net/?p=903338

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة صرف أكثر من 56 مليون ريال في دورة الدعم الثامنة للقطاع، وذلك ضمن برنامج الإعانات الزراعية الذي تتبناه الوزارة لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما قدمته للقطاع حتى الآن منذ بدء البرنامج بلغ أكثر من 430 مليون ريال، وذلك ضمن مساعي القيادة الرشيدة للحفاظ على الأمن الغذائي المحلي، الذي يشكل قطاع الدواجن أحد روافده المهمة والمؤثرة.
وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للقطاع يشمل منتجات الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، وصيصان اللاحم، والأمهات، وصوص البياض، مؤكدة أن قوائم المعلومات حول المستفيدين تُحدث بشكل شهري وذلك منذ إطلاق برامج الدعم من خلال المستفيدين أنفسهم، برفع بياناتهم عبر منصة زراعي، ليتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة شهريًا.
وأكدت الوزارة أن برامج الدعم لقطاع الدواجن يُوجه بشكل مباشر لمستحقيه، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال هذا الدعم إلى تطوير صناعة تربية الدواجن، وتحفيز مربيها للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة للمساعدة في تعزيز غزارة الإنتاج وجودته.
يذكر أن برامج الدعم المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة التي من ضمنها برنامج الإعانات الزراعية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في المملكة بدعم المنتج المحلي حتى يتمكن من تلبية الطلب المتزايد عليه، ليتوافق مع تطلعات القيادة وأهداف رؤية المملكة 2030.

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