الشرقية .. “مساحة وطن” تأصل الفنون البصرية وتعزز الهوية في اليوم الوطني

الخبر - المناطق

تطلق هيئة تطوير المنطقة الشرقية بشراكة استراتيجية مع مجموعة التركي القابضة، وبدعم مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، المبادرة الافتراضية”مساحة وطن”، تزامناً مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني التسعين.

وتأتي المبادرة ضمن مساعي مجلس المسؤولية الاجتماعية للحفاظ على الموروث الثقافي، وابراز المواهب الفنية في المنطقة، وتمكينها من من تطوير قدراتها، ودعماً للحراك الفني.

وتجمع المبادرة نخبةً من الفنانين السعوديين على مستوى المملكة، انطلاقاً من حرص المجلس على ايجاد قاعدة تجمع الفنانين وتسهم في تبادل الخبرات فيما بينهم، وذلك ضمن أنشطة منصة الفنانين والفنانات التي أطلقها المجلس بتوجيه ومتابعة من حرم سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الأمناء صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، كما تسعى المنصة إلى تحفيز التنافسية في استثمار الموروث الثقافي، وتعزيز مساهمة الفنانين في تحقيق مفاهيم أنسنة المدن، وجودة الحياة، وتفعيل دور المسؤولية الفردية، وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

يشار أن “مساحة وطن” واحدة من حزمة مبادرات يعمل عليها مجلس المسؤولية الاجتماعية، وتنطلق في اليوم الوطني، وترتكز هذه الحزمة على تفعيل الطاقات والقدرات التي تزخر بها المنطقة الشرقية، وتعزيز الهوية الوطنية بكافة مكوناتها.

